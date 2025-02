Timothee Chalamet, “A Complete Unknown” ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak favori rakibi Adrien Brody’e karşı avantaj yakaladı. Chalamet, konuşmasında sinema efsanelerinden Marlon Brando ve Viola Davis kadar Michael Jordan gibi spor ikonlarından da ilham aldığını belirtti.

Televizyon kategorisinde ise “Shogun” drama kategorilerinde öne çıkarken, Colin Farrell mini dizide ödüle uzandı. “Only Murders in the Building” ise komedi dalında “Hacks” ve “The Bear” gibi güçlü yapımları geride bırakarak Martin Short ve Selena Gomez ile ödülleri topladı.

2025 Oscarları yaklaşırken, SAG Ödülleri’nin sonuçları, sürprizlere açık ve heyecan dolu bir Oscar gecesine işaret ediyor.

FİLM KATEGORİSİ

EN İYİ FİLM/KADRO

Conclave (Konsey)



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin, “A Real Pain”



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Zoe Saldana, “Emilia Pérez”

EN İYİ KADIN OYUNCU

Demi Moore, “The Substance”

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

TELEVİZYON KATEGORİSİ

EN İYİ DİZİ (DRAM)

Shogun



EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Only Murders in the Building

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Jessica Gunning, “Baby Reindeer”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Colin Farrell, “The Penguin”

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jean Smart, “Hacks”



EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Hiroyuki Sanada, “Shogun”

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Anna Sawai, “Shogun”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Martin Short, “Only Murders in the Building”