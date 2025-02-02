Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve endüstrinin en başarılı sanatçılarını onurlandıran Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da görkemli bir törenle gerçekleşti. 67. kez düzenlenen bu büyük organizasyonda, müziğin en iyileri ödüllendirilirken, kırmızı halıda unutulmaz anlar yaşandı.
Bu yıl Charli XCX, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar ve Beyoncé adaylıklarıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl eklenen “En İyi Afrika Müziği Performansı”, “En İyi Alternatif Caz Albümü” ve “En İyi Pop Dans Kaydı” gibi yeni kategoriler, Grammy’nin müzikal çeşitliliği daha da genişletme çabasını gözler önüne serdi. 2025 Grammy Ödülleri, kazananları kadar moda ve sahne performanslarıyla da uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.
İşte kazananların tam listesi!
Yılın Kaydı
Kendrick Lamar – Not Like Us
Yılın Albümü
Beyoncé – Cowboy Carter
Yılın Şarkısı
Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight
En İyi Yeni Sanatçı
Chappell Roan
Yılın Prodüktörü
Daniel Nigro
Yılın Şarkı Yazarı
Amy Allen
En İyi Pop Solo Performansı
Sabrina Carpenter – Espresso
En İyi Pop İkilisi
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
En İyi Pop Vokal Albümü
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
En İyi Dans/Elektronik Kaydı
Justice & Tame Impala – Neverender
En İyi Dans Pop Kaydı
Charli XCX – Von Dutch
En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü
Charli XCX – Brat
En İyi Remiks Kaydı
Sabrina Carpenter – Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)
En İyi R&B Performansı
Muni Long – Made for Me (Live on BET)
En İyi Geleneksel R&B Performansı
Lucky Daye – That’s You
En İyi R&B Şarkısı
SZA – Saturn
En İyi İlerici R&B Albümü
Avery*Sunshine – So Glad to Know You
NxWorries – Why Lawd?
En İyi R&B Albümü
Chris Brown – 11:11 (Deluxe)
En İyi Rap Performansı
Kendrick Lamar – Not Like Us
En İyi Melodik Rap Performansı
Rapsody Featuring Erykah Badu – 3:AM
En İyi Rap Şarkısı
Kendrick Lamar – Not Like Us
En İyi Rap Albümü
Doechii – Alligator Bites Never Heal
En İyi Country Solo Performansı
Chris Stapleton – It Takes a Woman
En İyi Country İkili/Grup Performansı
Beyoncé & Miley Cyrus – II Most Wanted
En İyi Country Şarkısı
Kacey Musgraves – The Architect
En İyi Country Albümü
Beyoncé – Cowboy Carter
En İyi Americana Performansı
Sierra Ferrell – American Dreaming
En İyi Latin Pop Albümü
Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran
En İyi Urban Müzik Albümü
Residente – Las Letras Ya No Importan
En İyi Meksikan Albümü
Carín León – Boca Chueca, Vol. 1
En İyi Afrika Müzik Performansı
Tems – Love Me JeJe
En İyi Global Müzik Albümü
Matt B & Royal Philharmonic Orchestra – Alkebulan II
En İyi Film ve Televizyon Müzik Albümü
Hans Zimmer – Dune: Part Two
En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı
Jon Batiste – It Never Went Away (From the Netflix Documentary “American Symphony”)
En İyi Müzik Video
Kendrick Lamar – Not Like Us