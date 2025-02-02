Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve endüstrinin en başarılı sanatçılarını onurlandıran Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da görkemli bir törenle gerçekleşti. 67. kez düzenlenen bu büyük organizasyonda, müziğin en iyileri ödüllendirilirken, kırmızı halıda unutulmaz anlar yaşandı.

Bu yıl Charli XCX, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar ve Beyoncé adaylıklarıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl eklenen “En İyi Afrika Müziği Performansı”, “En İyi Alternatif Caz Albümü” ve “En İyi Pop Dans Kaydı” gibi yeni kategoriler, Grammy’nin müzikal çeşitliliği daha da genişletme çabasını gözler önüne serdi. 2025 Grammy Ödülleri, kazananları kadar moda ve sahne performanslarıyla da uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

İşte kazananların tam listesi!

Yılın Kaydı

Kendrick Lamar – Not Like Us

Yılın Albümü

Beyoncé – Cowboy Carter

Yılın Şarkısı

Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight

En İyi Yeni Sanatçı

Chappell Roan

Yılın Prodüktörü

Daniel Nigro

Yılın Şarkı Yazarı

Amy Allen

En İyi Pop Solo Performansı

Sabrina Carpenter – Espresso

En İyi Pop İkilisi

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

En İyi Pop Vokal Albümü

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

En İyi Dans/Elektronik Kaydı

Justice & Tame Impala – Neverender

En İyi Dans Pop Kaydı

Charli XCX – Von Dutch

En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü

Charli XCX – Brat

En İyi Remiks Kaydı

Sabrina Carpenter – Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)

En İyi R&B Performansı

Muni Long – Made for Me (Live on BET)

En İyi Geleneksel R&B Performansı

Lucky Daye – That’s You

En İyi R&B Şarkısı

SZA – Saturn

En İyi İlerici R&B Albümü

Avery*Sunshine – So Glad to Know You

NxWorries – Why Lawd?

En İyi R&B Albümü

Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

En İyi Rap Performansı

Kendrick Lamar – Not Like Us

En İyi Melodik Rap Performansı

Rapsody Featuring Erykah Badu – 3:AM

En İyi Rap Şarkısı

Kendrick Lamar – Not Like Us

En İyi Rap Albümü

Doechii – Alligator Bites Never Heal

En İyi Country Solo Performansı

Chris Stapleton – It Takes a Woman

En İyi Country İkili/Grup Performansı

Beyoncé & Miley Cyrus – II Most Wanted

En İyi Country Şarkısı

Kacey Musgraves – The Architect

En İyi Country Albümü

Beyoncé – Cowboy Carter

En İyi Americana Performansı

Sierra Ferrell – American Dreaming

En İyi Latin Pop Albümü

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran

En İyi Urban Müzik Albümü

Residente – Las Letras Ya No Importan

En İyi Meksikan Albümü

Carín León – Boca Chueca, Vol. 1

En İyi Afrika Müzik Performansı

Tems – Love Me JeJe

En İyi Global Müzik Albümü

Matt B & Royal Philharmonic Orchestra – Alkebulan II

En İyi Film ve Televizyon Müzik Albümü

Hans Zimmer – Dune: Part Two

En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı

Jon Batiste – It Never Went Away (From the Netflix Documentary “American Symphony”)

En İyi Müzik Video

Kendrick Lamar – Not Like Us