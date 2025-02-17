2025 ödül sezonunda birçok ödül töreninde adı geçen Emilia Pérez ve The Brutalist gibi filmler, Hollywood’daki skandallardan olumsuz etkilendi. Ancak sürpriz bir şekilde, Eleştirmenler Seçimi Ödülleri, Amerika Yönetmenler Birliği Ödülleri ve Yapımcılar Birliği Ödülleri aynı yapımı ödüllendirdi: Sean Baker’ın “Anora” filmi.

Bu gelişme, BAFTA’ların da yönünü belirleyebilir mi sorusunu akıllara getirdi. Oscar yarışına güçlü bir giriş yapan Anora, BAFTA gecesinde bekleneni vererek yükselişini sürdürdü mü, yoksa yeni bir “dark horse” (sürpriz kazanan) ortaya mı çıktı?

2025 BAFTA’da büyük zafer: “Conclave”

Gecenin en prestijli ödüllerinden biri olan “En İyi Film” ödülü, sürpriz bir şekilde “Conclave” adlı yapımın oldu. Bu ödül, yarışta öne çıkan diğer güçlü yapımları geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Ödül sezonu Oscar’a doğru şekillenirken…

BAFTA sonuçları her yıl Oscar yarışının seyrini büyük ölçüde etkiler. Peki, bu yılın kazananları Akademi Ödülleri için bir sinyal veriyor mu?

Şu ana kadar ödül sezonunda dalgalanmalar yaşandı ve skandalların bazı yapımları nasıl etkilediğini gördük. Ancak BAFTA’larda öne çıkan filmler, Oscar gecesi için yeni ipuçları veriyor olabilir. “Anora” gibi yapımlar daha fazla ivme kazanırken, “Conclave” büyük ödülle sürpriz bir çıkış yaptı.

Bu gelişmeler ışığında, Oscar yarışında da dengelerin değişebileceği konuşuluyor. Önümüzdeki haftalarda Akademi’nin nasıl bir yön çizeceğini ve ödül sezonunun nihai kazananlarını göreceğiz.

BAFTA 2025 ödüllerinin kazananları ve adayları

En İyi Film

Kazanan: Conclave

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Emilia Pérez

EE Yükselen Yıldız Ödülü

Kazanan: David Jonsson

Marisa Abela

Jharrel Jerome

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan

En İyi Kadın Oyuncu

Kazanan: Mikey Madison – Anora

Cynthia Erivo – Wicked

Demi Moore – The Substance

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Saoirse Ronan – The Outrun

En İyi Yönetmen

Kazanan: Brady Corbet – The Brutalist

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Denis Villeneuve – Dune: Part Two

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

En İyi Erkek Oyuncu

Kazanan: Adrien Brody – The Brutalist

Colman Domingo – Sing Sing

Hugh Grant – Heretic

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

En İyi Kostüm Tasarımı

Kazanan: Wicked

Blitz

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

En İyi Saç ve Makyaj

Kazanan: The Substance

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

Wicked

En İyi İngiliz Filmi

Kazanan: Conclave

Bird

Blitz

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

En İyi İlk Çıkış (İngiliz Yazar, Yönetmen veya Yapımcı)

Kazanan: Kneecap

Hoard

Monkey Man

Santosh

Sister Midnight

En İyi Çocuk ve Aile Filmi

Kazanan: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Flow

Kensuke’s Kingdom

The Wild Robot

En İyi Yabancı Dilde Film

Kazanan: Emilia Pérez

All We Imagine as Light

I’m Still Here

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

En İyi Belgesel

Kazanan: Super/Man: The Christopher Reeve Story

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Will & Harper

En İyi Animasyon Film

Kazanan: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Flow

Inside Out 2

The Wild Robot

En İyi Özgün Senaryo

Kazanan: A Real Pain

Anora

The Brutalist

Kneecap

The Substance

En İyi Uyarlama Senaryo

Kazanan: Conclave

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kazanan: Zoë Saldaña – Emilia Pérez

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Jamie Lee Curtis – The Last Showgirl

Selena Gomez – Emilia Pérez

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kazanan: Kieran Culkin – A Real Pain

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Yura Borisov – Anora

En İyi Oyuncu Kadrosu

Kazanan: Anora

The Apprentice

A Complete Unknown

Conclave

Kneecap

En İyi Görüntü Yönetimi

Kazanan: The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

En İyi Kurgu

Kazanan: Conclave

Anora

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Kneecap

En İyi Özgün Müzik

Kazanan: The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Nosferatu

The Wild Robot

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Kazanan: Wicked

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

En İyi Görsel Efekt

Kazanan: Dune: Part Two

Better Man

Gladiator II

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

En İyi Ses Tasarımı

Kazanan: Dune: Part Two

Blitz

Gladiator II

The Substance

Wicked

En İyi İngiliz Kısa Animasyon

Kazanan: Wander to Wonder

Adiós

Mog’s Christmas

En İyi İngiliz Kısa Film

Kazanan: Rock, Paper, Scissors