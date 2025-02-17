2025 ödül sezonunda birçok ödül töreninde adı geçen Emilia Pérez ve The Brutalist gibi filmler, Hollywood’daki skandallardan olumsuz etkilendi. Ancak sürpriz bir şekilde, Eleştirmenler Seçimi Ödülleri, Amerika Yönetmenler Birliği Ödülleri ve Yapımcılar Birliği Ödülleri aynı yapımı ödüllendirdi: Sean Baker’ın “Anora” filmi.
Bu gelişme, BAFTA’ların da yönünü belirleyebilir mi sorusunu akıllara getirdi. Oscar yarışına güçlü bir giriş yapan Anora, BAFTA gecesinde bekleneni vererek yükselişini sürdürdü mü, yoksa yeni bir “dark horse” (sürpriz kazanan) ortaya mı çıktı?
2025 BAFTA’da büyük zafer: “Conclave”
Gecenin en prestijli ödüllerinden biri olan “En İyi Film” ödülü, sürpriz bir şekilde “Conclave” adlı yapımın oldu. Bu ödül, yarışta öne çıkan diğer güçlü yapımları geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.
Ödül sezonu Oscar’a doğru şekillenirken…
BAFTA sonuçları her yıl Oscar yarışının seyrini büyük ölçüde etkiler. Peki, bu yılın kazananları Akademi Ödülleri için bir sinyal veriyor mu?
Şu ana kadar ödül sezonunda dalgalanmalar yaşandı ve skandalların bazı yapımları nasıl etkilediğini gördük. Ancak BAFTA’larda öne çıkan filmler, Oscar gecesi için yeni ipuçları veriyor olabilir. “Anora” gibi yapımlar daha fazla ivme kazanırken, “Conclave” büyük ödülle sürpriz bir çıkış yaptı.
Bu gelişmeler ışığında, Oscar yarışında da dengelerin değişebileceği konuşuluyor. Önümüzdeki haftalarda Akademi’nin nasıl bir yön çizeceğini ve ödül sezonunun nihai kazananlarını göreceğiz.
BAFTA 2025 ödüllerinin kazananları ve adayları
En İyi Film
Kazanan: Conclave
- Anora
- The Brutalist
- A Complete Unknown
- Emilia Pérez
EE Yükselen Yıldız Ödülü
Kazanan: David Jonsson
- Marisa Abela
- Jharrel Jerome
- Mikey Madison
- Nabhaan Rizwan
En İyi Kadın Oyuncu
Kazanan: Mikey Madison – Anora
- Cynthia Erivo – Wicked
- Demi Moore – The Substance
- Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez
- Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths
- Saoirse Ronan – The Outrun
En İyi Yönetmen
Kazanan: Brady Corbet – The Brutalist
- Sean Baker – Anora
- Edward Berger – Conclave
- Denis Villeneuve – Dune: Part Two
- Jacques Audiard – Emilia Pérez
- Coralie Fargeat – The Substance
En İyi Erkek Oyuncu
Kazanan: Adrien Brody – The Brutalist
- Colman Domingo – Sing Sing
- Hugh Grant – Heretic
- Ralph Fiennes – Conclave
- Sebastian Stan – The Apprentice
- Timothée Chalamet – A Complete Unknown
En İyi Kostüm Tasarımı
Kazanan: Wicked
- Blitz
- A Complete Unknown
- Conclave
- Nosferatu
En İyi Saç ve Makyaj
Kazanan: The Substance
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- Nosferatu
- Wicked
En İyi İngiliz Filmi
Kazanan: Conclave
- Bird
- Blitz
- Gladiator II
- Hard Truths
- Kneecap
- Lee
- Love Lies Bleeding
- The Outrun
En İyi İlk Çıkış (İngiliz Yazar, Yönetmen veya Yapımcı)
Kazanan: Kneecap
- Hoard
- Monkey Man
- Santosh
- Sister Midnight
En İyi Çocuk ve Aile Filmi
Kazanan: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
- Flow
- Kensuke’s Kingdom
- The Wild Robot
En İyi Yabancı Dilde Film
Kazanan: Emilia Pérez
- All We Imagine as Light
- I’m Still Here
- Kneecap
- The Seed of the Sacred Fig
En İyi Belgesel
Kazanan: Super/Man: The Christopher Reeve Story
- Black Box Diaries
- Daughters
- No Other Land
- Will & Harper
En İyi Animasyon Film
Kazanan: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
- Flow
- Inside Out 2
- The Wild Robot
En İyi Özgün Senaryo
Kazanan: A Real Pain
- Anora
- The Brutalist
- Kneecap
- The Substance
En İyi Uyarlama Senaryo
Kazanan: Conclave
- A Complete Unknown
- Emilia Pérez
- Nickel Boys
- Sing Sing
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Kazanan: Zoë Saldaña – Emilia Pérez
- Ariana Grande – Wicked
- Felicity Jones – The Brutalist
- Isabella Rossellini – Conclave
- Jamie Lee Curtis – The Last Showgirl
- Selena Gomez – Emilia Pérez
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kazanan: Kieran Culkin – A Real Pain
- Clarence Maclin – Sing Sing
- Edward Norton – A Complete Unknown
- Guy Pearce – The Brutalist
- Jeremy Strong – The Apprentice
- Yura Borisov – Anora
En İyi Oyuncu Kadrosu
Kazanan: Anora
- The Apprentice
- A Complete Unknown
- Conclave
- Kneecap
En İyi Görüntü Yönetimi
Kazanan: The Brutalist
- Conclave
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- Nosferatu
En İyi Kurgu
Kazanan: Conclave
- Anora
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- Kneecap
En İyi Özgün Müzik
Kazanan: The Brutalist
- Conclave
- Emilia Pérez
- Nosferatu
- The Wild Robot
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Kazanan: Wicked
- The Brutalist
- Conclave
- Dune: Part Two
- Nosferatu
En İyi Görsel Efekt
Kazanan: Dune: Part Two
- Better Man
- Gladiator II
- Kingdom of the Planet of the Apes
- Wicked
En İyi Ses Tasarımı
Kazanan: Dune: Part Two
- Blitz
- Gladiator II
- The Substance
- Wicked
En İyi İngiliz Kısa Animasyon
Kazanan: Wander to Wonder
- Adiós
- Mog’s Christmas
En İyi İngiliz Kısa Film
Kazanan: Rock, Paper, Scissors
- The Flowers Stand Silently, Witnessing
- Marion
- Milk
- Stomach Bug