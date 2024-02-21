Güneş gözlükleri her mevsim kullandığımız favori aksesuarlarımızdan biridir. İşlevi her ne kadar gözleri güneş ışınlarından korumak olsa da bizim için aynı zamanda aksesuar görevi de görüyor. Özellikle günümüzde moda dünyasının sınırlarının aşılması ve cesur moda anlayışının benimsenmesiyle birlikte birbirinden renkli ve şekilli çerçevelere sahip gözlük modelleri trend olmaya başladı. Birçok boyut ve şekil seçeneğiyle stilinizi hareketlendirmeye ne dersiniz?

Zamansız Klasikler

Renkli Geometrik Şekilli Çerçeveler

Yüzü Kaplayan Çerçeveler

Renkli/Degrade Gözlükler

Ceren Yıldırım

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