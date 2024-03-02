2024 senesi doğal güzelliğin ön planda olduğu, bireylerin dış görünüşünü veya iç benliğini olduğu gibi kabul edip sevmesi motivasyonunun işlendiği ve çabalandığı bir sene oluyor. Birkaç sene öncesinde full makyaj, koyu gözler koyu dudaklar, yapılı saçlar, alınmış kavisli kaşlar modayken bu sene her şeyin en doğalına geçiş yapıldı. Kaşlar ve saçlar dağınık bırakıldı, makyaj en aza ve en doğala indirgendi. Bakalım bu sene saç trendlerinde neler değişmiş:

Wolf Cut

2024 senesinin en trend saç kesimlerinden biri şüphesiz ki wolf cut kesim. Billie Eilish gibi ünlü isimlerin de saçını bu model yapmasıyla bu kesimi birçok kişide görmeye başladık. Doğal ve dağınık görünüm sağlayan bu saç, sıkıcılıktan oldukça uzakta farklı bir tarz elde etmenizi sağlıyor.

Örgülü saçlar

Tekli, çoklu, balıksırtı gibi örgü modellerinin de yanı sıra bebek örgü denilen model bu sene çok moda. Özellikle dağınık saçlarınızın arasına atacağınız ince örgülerle hem doğal hem de havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Mullet

Miley Cyrus’un neredeyse öncüsü olduğu, Irina Shayk, Zendaya, Halsey gibi birçok ünlünün de kullandığı bir saç modeli. 2024 senesine damga vuran bir saç modeli de diyebiliriz. Doğal ve dağınık görünüm elde etmek için birebir olan bu saç modeli çoğu kişinin favorisi haline geldi.

Yüzde süzülen teller

Saçınızı topladıktan sonra(tercihen at kuyruğu); saçınızın önünden çıkardığınız ince, yüzünüze düşen teller de bu yılın trendleri arasında. Bu senenin güzellik trendi olan doğal ve dağınık görünümü yakalayan bir saç modeli.

Shag

Shag saç kesimi aslında saçınızın boyuyla oynamadan sadece kat atılarak ortaya çıkan doğal ve güzel duran bir saç kesim modeli. Bu senenin trendi ise omuz hizasında shag kesim. Yine doğal ve dağınıklığı öne çıkartan bu kesim, saçlarınıza hava katacak.

Selin Altıok Uyar

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