Yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran ve merakla beklenen güçlü filmler gelecek yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte 2024 yılında izleyiciyle buluşacak ve vizyon tarihi belli olan yapımlar…

Joker: Folie à Deux

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı Joker: Folie à Deux adlı devam filmi 4 Ekim’de sinemalarda. Filmin sürpriz ismi ise Lady Gaga.

Dune: Part Two

Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya’nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan “Dune: Çöl Gezegeni”nin ilk bölümünün ardından gözler ikinci bölüme çevrildi.

Yıldızlardan oluşan kadroda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem yer alıyor. İlk filmdeki isimlerin yanı sıra bu filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler da izleyici karşısına çıkacak. Film 15 Mart’ta sinemalarda.

Elio

Dışarıda oynamaktan nefret eden ve uyum sağlamakta zorlanan 11 yaşında hayalperest bir çocuğu konu alan Disney Pixar yapımı film, 1 Mart’ta sinemalarda.

Deadpool 3

Yönetmen koltuğunda Shawn Levy’ın oturduğu filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yer alıyor.

Godzilla x Kong: The New Empire

Adam Wingard’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Kong ve Godzilla, insan dünyasında gizlenen ve hem kendi türlerinin hem de insanlığın varoluşunu tehdit eden devasa ölümcül bir tehdide karşı birlikte savaşmak zorundadır. Fİlm, 12 Nisan’da sinemalarda.

Inside Out 2

Disney’in en iyi animasyon filmlerinden biri olarak nitelendirilen film 14 Haziran’da sinemalarda. Amy Poehler, Phyllis Smith ve Lewis Black seslendirme kadrosunda.

Madame Web

Grinin Elli Tonu serisinin yıldızı Dakota Johnson’ın başrolde olduğu Spider-Man spin-off filmi Madame Web, genellikle Örümcek Adam çizgi romanlarında olan bir yan karakterin hikayesini konu alacak. Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor ve Isabela Merced başrolde. Film, 14 Şubat’ta sinemalarda.

Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part Two

Christopher McQuarrie yönetmenliğindeki filmin başrolünde Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg gibi isimler yer alıyor. Ethan Hunt’ın maceralarını konu alan serinin son filmi 28 Haziran’da izleyiciyle buluşacak.

Kung Fu Panda 4

Mike Mitchell’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen gibi isimler bulunuyor. Film, 8 Mart’ta vizyona girecek.

Captain America: Brave New World

Marvel Sinematik Evreni’nin yeni Kaptan Amerika’sı Anthony Mackie ile Harrison Ford merakla beklenen filmin başrollerinde. 26 Ağustos filmin vizyon tarihi.

Bad Boys

1995 yılında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin, yeni devam filminin geleceği açıklandı. Filmin başrol oyuncuları Will Smith ve Martin Lawrence’ın Instagram hesaplarında paylaştıkları videolarla duyurusunu yaptıkları devam filmi, serinin dördüncü filmi olacak.

Mad Max Furiosa

Dün Gece Soho’da, Queen’s Gambit ve Parçalanmış gibi yapımlarla yıldız parlayan ünlü oyuncu Anya Taylor Joy, Mad Max’in devam filminde genç Furiosa’yı canlandıracak. Fİlm 24 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.

A Quiet Place: Day One

Bu sefer Michael Sarnoski’nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou, Denis O’Hare yer alacak. Serinin üçüncü filmi 8 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.

Kingdom of the Planet of the Apes

Maymunlar Cehennemi film serisi kaldığı yerden devam ediyor… 2024 yılında Wes Ball’un yönettiği “Kingdom of the Planet of the Apes”, “War for the Planet of the Apes”ten yıllar sonra, şu anda Dünya’da baskın tür olarak yaşayan gelecek nesil maymunların hikâyesini ele alacak. Son bölüm 2017’de gösterime girdi ve gelecek devam filmini merakla beklenen yaz filmlerinden biri haline getirdi. Planlanan vizyon tarihi 24 Mayıs 2024.

The Lord of The Rings: The War of The Rohirrim

Peter Jackson’ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, 21. yüzyılın en başarılı ve sevilen film destanlarından biri. Ancak sonraki Hobbit üçlemesi ve Prime Video dizisi “Rings of Power” daha karışık eleştiriler alarak hayran kitlesini ikiye böldü. 2024’te hayranlar, Brian Cox’un seslendireceği Helm Hammerhand’ı merkezine alan animasyon prequel filmiyle Orta Dünya’yı daha önce hiç oladığı şekilde deneyimleyecek. Yüzük Savaşı’ndan yüzlerce yıl önce geçen hikayenin anlatıcısı Eowyn olacak ve orijinal üçlemede Eowyn’i canlandıran Miranda Otto, karakterin seslendirmesini yapmak için kadroya geri dönecek. Planlanan vizyon tarihi 13 Aralık 2024.