Bugünkü konumuz 2024 yılının makyaj trendleri… 2024 yılında makyaj trendlerinde 90’lı yılların nostaljik etkisinin yanı sıra, doğallık ve kişisel ifade de öne çıkacak. Günümüzde güzellik trendlerine yetişmek neredeyse imkansız. Hollywood yıldızlarının yanı sıra TikTok ve Instagram fenomenlerinin yön verdiği trendler gelecek yıl da birbirinden eğlenceli ve sofistike görünümler vadediyor. İşte 2024 yılında mutlaka denemeniz gereken trendler…

Nostaljik makyaj trendi

“Latte” trendinin de yükselişiyle kahve ve toprak renkleri göz makyajında giderek güç kazandı. Ancak gelecek yıl renkli farlar makyajımıza daha çok hakim olacak. Özellikle mavi ve yeşilin öne çıkacağı göz makyajları sizi 90’lı yıllara götürecek.

Dumanlı göz makyajı trendi

Her ne kadar son yıllarda doğallık ve sadelik revaçta olsa da gelecek yıl koyu göz makyajlarına dönüş olması bekleniyor. Eyeliner veya kalem ile gözlerinizi belirginleştirebilir, dumanlı bir etki yaratmak için ise koyu renkteki farlardan yararlanabilirsiniz.

Allıklar ön planda

Bu yıl “strawberry girl” terimini birçok kez duyduk. Yanakların al al olduğu bu makyajı, gelecek yılda da hayatımızda olacak. Çilek kız makyajı, pembe ve kırmızı tonlarının ağırlıkta olduğu özellikle yanaklar ve dudakların ön plana çıktığı bir makyaj stiliydi.

Buzdan ilhamla: Buz etkisi makyaj trendi

Buzdan ilham alınarak yapılan gümüş ışıltılı göz makyajları, makyaj artisti Hung Vanngo’nun Gigi Hadid için yaptığı bu makyaj ile sosyal medyada trend olmuştu. Gelecek yıl açık pembeler, lavanta rengi ve pastel maviler göz makyajına hakim olacak.

Doğal güzel trendi

Dumanlı göz makyajlarını veya renkli farları gelecek yıl daha çok görecek olsak da “doğallık” yine makyaj trendlerinde zirvede olacak gibi görünüyor.