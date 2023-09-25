Versace‘nin Milano Moda Haftası‘ndaki 2024 koleksiyonu, büyük bir geri dönüş hikayesiyle karşımızda. Donatella Versace’nin liderliğindeki bu koleksiyon, alışılmış altın temalı görünümleri geride bırakarak çok daha sakin ve samimi bir tarza odaklanıyor.



Koleksiyonda ağırlıkta olan beyaz ve bej tonlar, sofistike bir atmosfer sunuyor. Sunulan bu atmosfer yeni bir Versace’nin doğuşunu müjdeliyor gibi. Üst parçalarda büyük ekose desenleri kullanılırken, alt parçalarda ince ekoseler tercih edilmiş. Bu denge ve pastel renklerin ön planda olması, yeni Versace’nin içindeki coşkuyu ve değişimi simgeler nitelikte. Ayakkabılarda bu senenin en trend modeli olan “ballet flats”i önü açık şekide yorumlayarak podyuma taşıyan Versace, yeni bir trend alarmı vermeyi de ihmal etmiyor.Elbiselerdeki keskinlik, kullanılan önü açık çizmelerle yumuşatılmış. Yeşil ve mavinin pastelle buluşturulması, “Versace” denilince akıllara gelen altın renginin takılarda bile kullanılmaması, çantalarda tek odağın estetik olmayıp, kullanışlılığın da işin içine girmesi; bizi değişimden korkmayan bir Versaceile tanıştırıyor.Biz odağı “denge” olan bu koleksiyonu çok sevdik. Değişime giden yolda ilk adımını atan markanın ileriki tasarımlarını da büyük bir heyecanla bekliyoruz.

Beste Doğan