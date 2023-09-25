Versace‘nin Milano Moda Haftası‘ndaki 2024 koleksiyonu, büyük bir geri dönüş hikayesiyle karşımızda. Donatella Versace’nin liderliğindeki bu koleksiyon, alışılmış altın temalı görünümleri geride bırakarak çok daha sakin ve samimi bir tarza odaklanıyor.
Elbiselerdeki keskinlik, kullanılan önü açık çizmelerle yumuşatılmış. Yeşil ve mavinin pastelle buluşturulması, “Versace” denilince akıllara gelen altın renginin takılarda bile kullanılmaması, çantalarda tek odağın estetik olmayıp, kullanışlılığın da işin içine girmesi; bizi değişimden korkmayan bir Versace
ile tanıştırıyor.
Biz odağı “denge” olan bu koleksiyonu çok sevdik. Değişime giden yolda ilk adımını atan markanın ileriki tasarımlarını da büyük bir heyecanla bekliyoruz.
Beste Doğan