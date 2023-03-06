Bu yılın öne çıkan güzellik trendleri renkli, ışıltılı ve hareketli dokunuşlarla kendini göstermesiyle birlikte, tıpkı bahar ve yaz zamanı havalarının verdiği hissi hatırlatıyor. Şehri aydınlatan güneşi, tatil arzusu veren doğa manzaralarını görünce güzellik ilhamımız için yeni sezonda nelerin moda olduğunu merak etmek de kaçınılmaz oluyor.

Gerek 2023 İlkbahar/Yaz Moda Haftaları‘ndan ilham alınan, gerekse sosyal medya akımlarında viral olmuş bu favori güzellik stilleri; kışın soğuğunu ve kasvetli atmosferini artık geride bırakmak ve yeni sezona daha yenilenmiş bir şekilde hazırlanmak için sizi teşvik edecek. Öyleyse, bahar-yaz sezonunda hit olacak görünümleri beraber keşfetmeye hazır mısınız?

Y2K atmosferi

Y2K modasının havalı enerjisinden ilham alarak renkli-holografik far paletleri, göz alıcı dudak parlatıcısı ve örgü detaylı saç modelleriyle beraber stilinizi tamamlayın. Bahar tatilinde sıcak iklime eşlik eden heyecanlı ruhunuz olduğuna inanıyor ve bunu stilinize de yansıtmak istiyorsanız; Y2K tam da size göre.

Sıcak saç tonları

İlkbahar zamanıyla gelen sıcak renkler aslında bir tesadüf olamaz. Belli ki, doğanın sıcak tonları yalnızca onun tabiatına değil stil ilhamımıza da eşlik edecek. Kendal Jenner, Bella Hadid gibi stil ikonu haline gelen süper modeller sıcak-kızıl saç tonları için harika fikirler sunmaya hazır.

Yüz/vücut aksesuarları

Şıklığa davet eden aksesuarlar son olarak vücuda da taşındı. 2022’de rağbet gören bu akım 2023’ün de favori trendlerinden biri oldu. Minik kelebekler, yıldızlar ve kristal taşlı figürler önümüzdeki sezonda daha da ikonlaşacak.

Standart makyajınız daha minimalist ise, üç boyutlu aksesuar trendini tırnaklarınızdan çıkararak vücudunuza aktarabilirsiniz.

Eyeliner tutkusu

Sosyal medyanın ‘Siren Eyes’ akımı devam ederken ‘Cat Eye’ trendi de bu yıla eşlik eden favori güzellik stillerinden. Renk paletinizden en sevdiğiniz renkleri göz makyajınıza taşıyabilmek için oldukça güzel bir fırsat.

Nude tırnaklar

Minimal ve zarif görünümlü tırnaklar her zaman 1-0 önde midir? Tartışılır. Ancak, bu senenin seçimi nude renk paletine sahip manikürlü tırnak tarzından yana oldu.

Daha az kaş görünümü

Sonbaharda Givenchy tarafından yankılanan bir hareket olarak trend rehberine eklenen bu kaş stili alışmışın dışındaki duruşuyla yeni bir akıma davet ediyor. Daha çok, podyum modellerinde gördüğümüz bu kaş stili aslında havalı bir görünüm vaat ediyor.

Ecrin Engin

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