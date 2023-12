TIME dergisi, 2023’ün en iyi 10 dizisini paylaştı. Birinci sıradaki dizilerden ilki Emmy ödüllü “Succession” olurken, diğer dizi ise Reservation Dogs olarak belirtildi. İşte 2023’ün en iyi 10 dizisi…

1- SUCCESSİON

TIME’ın listesinde ilk sırada yer alan iki diziden ilki Succession oldu. Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Brian Cox, Jeremy Strong, Hiam Abbass, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen gibi isimler yer alıyor.

1- RESERVATİON DOGS

Listenin ilk sırasında yer alan diğer dizi ise Reservation Dogs oldu. Reservation Dogs, Sterlin Harjo’nun yaşamından ilhamını alan yarı otobiyografik bir yapım… Filmin başrollerinde Devery Jacobs, D’Pharaoh Woon-A-Tai ve Lane Factor yer alıyor.

Oklahoma’da yaşayan ergen yerlilerin yaşamını anlatan Reservation Dogs, ergenlerin Kaliforniya’ya gelebilmek için para biriktirme çabalarını konu ediniyor. Ama para biriktirme serüvenlerinde başlarına binbir türlü talihsizlik gelecektir.

3- I’M A VİRGO

Listenin üçüncü sırasında Boots Riley’in yaratıcısı olduğu I’M A Virgo yer aldı. I’m a Virgo, 4,5 metre boyundaki Cootie’nin reşit olma yolculuğunu konu ediyor. Dizi hakkında: Cootie’yi düşman bir dünyadan korumak için, evlat edinen ailesi onu dünyadan saklamış ve evlerinden çıkmasına asla izin vermemiştir. Cootie nihayet dışarı çıktığında, ilk kez toplumun güzelliklerini ve çelişkilerini deneyimlemeye başlar.

4- RAİN DOGS

TIME’ın listenin dördüncü sırasında Rain Dogs dizisi yer aldı. Dizi, kendisi ve kızının geçimini sağlamaya çalışan bekar bir annenin hikayesini konu ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Daisy May Cooper, Jack Farthing ve Ronke Adekoluejo yer alıyor.

5- BEEF

Listede beşinci sırada yer alan Beef dizisi, mali sorunları olan hüsrana uğramış bir müteahhit olan Danny Cho ile evli ve Danny’den çok farklı bir gerçekliğe sahip bir iş kadını olan Amy Lau’yu takip ediyor. Lee Sung-Jin’in yaratıcısı olduğu dizide başrolleri Steven Yeun, Ali Wong ve Patti Yasutake paylaşıyor.

6- THE CURSE

Listenin altıncı sırasında yer alan The Curse dizisinin oyuncu kadrosunda Emma Stone, Nathan Fielder ve Benny Safdie yer alıyor. Oyunun konusu şöyle: Çocuk sahibi olmaya çalışan yeni evli bir çiftin başına sözde bir lanet gelir. Bir realite şovuna katıldıkları için günlük hayatları 7/24 filme alınan çiftin ilişkisi gün geçtikçe bozulur…

7- TELEMARKETERS

TIME’ın listesinde yedinci sırada olan Telemarketers, üç bölümlük bir mini dizi. Dizinin konusu şöyle: Eski tele-pazarlama çalışanları Pat Pespas ve Sam Lipman-Stern’in, kendilerini Amerikan kapitalizminin çirkin yüzüne ve müşteri güveninin kötüye kullanılmasına dair sarsıcı bir bakışın izinde bulan iki uzun süreli ofis arkadaşını takip ediyor.

8- DEAD RİNGERS

Alice Birch’ün yaratıcısı olduğu dizinin başrollerinde Rachel Weisz, Britne Oldford ve Jennifer Ehle yer alıyor. Dizinin konusu: Hayatlarındaki her şey ortak olan ikiz jinekologlar, kadınların doğum yapma şeklini değiştirmek için kısır kadınlar üstünde etik sınırları aşan deneyler yapar.

9- THE OTHER TWO

The Other Two, 13 yaşındaki kardeşleri Chase’in internetteki ani yükselişiyle ilgili duygularıyla boğuşurken, dünyadaki yerlerini bulmaya çalışan ve gelecek vadeden aktör Cary ile eski bir profesyonel dansçı olan Brooke’un hikayesini konu ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Drew Tarver, Heléne Yorke ve Case Walker yer alıyor.

10- POKER FACE

Listenin son sırasında Poker Face dizisi yer aldı. Rian Johnson’ın yaratıcısı olduğu dizide Natasha Lyonne, Benjamin Bratt ve Simon Helberg başrolleri paylaşıyor.

Dizinin konusu: Charlie, birinin yalan söylediğini anlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Charlie, Plymouth Barracuda’sında çıktığı yolda, çözmesi gereken her durakta yeni karakterler ve garip suçlarla karşılaşır.