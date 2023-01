2023 yılında dijital platformlarda yayınlanması planlanan Türk dizileri tanıtımlarını paylaştı. İşte o diziler:

İlk bölümü Ocak 2020’de yayınlanan dizinin 2. sezonu 29 Aralık’ta Netflix’te seyirciyle buluştu.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ve sonrasında gelişen gücünün artışını, ona karşı tehditleri anlatır.

Ayak İşleri – Gain

Gain’de yayınlanan, Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın başrolünü paylaştığı komedi dizisi Ayak İşleri, 3.sezonuyla 1 Ocak’ta sevenleriyle bir kez daha buluştu.

Şahmaran – Netflix

Geçtiğimiz günlerde ikinci sezon çekimleri de tamamlanan; Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz‘in başrollerini paylaştığı, Adana’da çekilen fantastik dizi Şahmaran, ilk sezonuyla 20 Ocak’ta tüm dünyayla aynı anda Netflix’te seyirciyle buluşacak.

Öğretim görevlisi olan Şahsu, mesleği gereği Adana’ya gider. Şahşu bu yolculuğunda kendini, Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Bu yolcuğunda Maran ile yollarının kesişmesiyle de hayatı bambaşka bir hal alır.

Bozkır – blutv

2018 yılında ilk sezonu yayınlanan Bozkır dizisinin ikinci sezonuyla 2023 yılında dönmesi planlanıyor. İlk sezonunda Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Altan Erkekli gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizinin ikinci sezonunda ise Yiğit Özşener, Furkan Andıç, Gizem Karaca, Beril Pozam gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yakında notuyla tanıtımı paylaşılan dizinin henüz yayın tarihi belli değil.

Bozkır dizisi ikinci sezonunda da ilk sezonda olduğu gibi, gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan bir başkomiser Seyfi ve ekibinin hikayesini anlatıyor.

Disney+’ın Cumhuriyetimizin 100.yılında yayınlayacağını açıkladığı Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’ü canlandırdığı dizinin 6 bölümden oluşması bekleniyor. Kadrosunda ise Aras Bulut İynemli, Mehmet Günsür, Songül Öden, Sarp Akkaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İlk fragmanı 28 Ekim 2022’de yayınlanan dizinin 2023 yılında yayınlanması bekleniyor.

Magarsus – blutv

Çekimleri henüz tamamlanan blutv’de yayınlanacak olan dizinin 2023’te seyirciyle buluşması bekleniyor. Kadrosunda Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal gibi başarılı oyuncular bulunan dizinin çekimleri Adana’da tamamlandı.

Çukurova Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin, birbirleriyle ve bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesi anlatılıyor.

Sarmaşık Zamanı – beIN CONNECT

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan beIN CONNECT’in yeni dizisi Sarmaşık Zamanı’nın 2023’te yayına girmesi planlanıyor. Kadrosunda ise Burçin Terzioğlu, Onur Tuna, Yiğit Kirazcı, Hazal Türesan, Tilbe Saran gibi başarılı isimler yer alıyor.

Ezgi, bir kadının isteyeceği her şeye sahip bir kadındı. Bir erkek evladı, onu seven yakışıklı bir kocası, sevdiği bir işi ve rahat bir yaşamı vardı. Ona bakan herkes ışıltılı bir hayat görüyordu. Bir gün bir yabancının ona “kocan seni öldürmek istiyor” demesi inandığı her şeyi altüst etti. Neye inanacağını ve güveneceğini şaşıran Ezgi bu dönemde yaşadıkları siteye taşınan Arzu’yla tanışır. Ezgi ne kadar içine kapalı bir kadınsa Arzu o kadar dışa dönüktür. Zıt karakterler taşıyan iki kadının arkadaşlığı, Arzu’nun cinayetiyle son buldu!

Kuş Uçuşu – Netflix

Kadrosunda Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol‘un bulunduğu Haziran 2022’de ilk sezonuyla seyircinin beğenisini kazanan dizi 2 ve 3. sezon onayını da aldı. Geçtiğimiz haftalarda 2.sezon için sete çıkan dizinin 2023’te yayınlanması bekleniyor.

7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen Özel Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali şimdi de Disney+’da izleyiciyle buluşuyor. Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve ,İbrahim Selim gibi güçlü isimlerin kadrosunda olduğu, seyirciyi her oyununda büyüleyen Alice müzikali 27 Ocak’ta platformda sevenleriyle buluşacak.

