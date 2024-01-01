2023’ü henüz tamamlamamış olsak da vizyona giren birçok yapım, yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. Indiewire 2023 yılının öne çıkan filmlerini seçti. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte sırasıyla yılın en iyi filmleri…

10. The Zone of Interest

Yönetmen Jonathan Glazer

9. All of Us Strangers

Yönetmen Andrew Haigh

8. Anatomy of a Fall

Yönetmen Justine Triet

7. Passages

Yönetmen Ira Sachs

6. Zavallılar

Yönetmen Yorgos Lanthimos

5. May December

Yönetmen Todd Haynes

4. The Boy and the Heron

Yönetmen Hayao Miyazaki

3. Asteroid City

Yönetmen Wes Anderson

2. The Taste of Things

Yönetmen Tran Anh Hung

1. Past Lives

Yönetmen Celine Song