2023’ü henüz tamamlamamış olsak da vizyona giren birçok yapım, yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. Indiewire 2023 yılının öne çıkan filmlerini seçti. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte sırasıyla yılın en iyi filmleri…
10. The Zone of Interest
Yönetmen Jonathan Glazer
9. All of Us Strangers
Yönetmen Andrew Haigh
8. Anatomy of a Fall
Yönetmen Justine Triet
7. Passages
Yönetmen Ira Sachs
6. Zavallılar
Yönetmen Yorgos Lanthimos
5. May December
Yönetmen Todd Haynes
4. The Boy and the Heron
Yönetmen Hayao Miyazaki
3. Asteroid City
Yönetmen Wes Anderson
2. The Taste of Things
Yönetmen Tran Anh Hung
1. Past Lives
Yönetmen Celine Song