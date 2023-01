Kimi ilk defa kimi ise yeni sezonuyla karşımıza çıkacak olan birbirinden iddialı yabancı dizileri sizler için derledik! Adından sıkça söz ettiren, başarılı yapımlara ait projelerin de yer aldığı, 2023 yılında dijital platformlarda yayınlanacak yabancı diziler listemizle karşınızdayız. Keyifli okumalar dileriz…

Tür: Drama

Müptelası olanların bıkmadan defalarca oynadığı, müziklerinden senaryosuna kadar ses getiren “The Last of Us”, hayranlarını 2023 yılında sevindiren bir haberle karşılıyor!

“The Last of Us”, heyecanlandıran bir yapım ve yayın kanalıyla beraber dizi formatı şekliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yine çok ses getiren “Chernobyl” dizisinin de yapımcısı olan Craig Mazin’in yapımını, yönetmenliğini ve yazarlığını üstlendiği dizi, Amerikan TV ağı olan HBO’nun uyarlamasıyla Ocak ayında izleyiciyle buluşacak.

Naughty Dog tarafından geliştirilen, aksiyon-macera ve korku türlerindeki, Sony Computer Entertainment tarafından PlayStation 3, 4 ve 5 için yayımlanan video oyunu olan “The Last of Us”, dizi formatı duyurulduğu andan itibaren bir hayli merak konusu oldu. Hikaye genel olarak ilk oyunla bağlantılı olsa da devam eden oyunlardan da bazı detayları içerecek. 1. sezonu 9 bölümden oluşacak olan projenin ilk bölümünün, HBO ekranlarında 85 dakika (1 saat 25 dakika) uzunluğunda olacağı açıklanan bilgiler arasında yer almaktadır.

The Last of Us haftalık bölümler halinde yayınlanacak. 15 Ocak-12 Mart 2023 tarihleri arasında her pazar günü ekrana gelecek.

Yayın tarihleri ise şu şekilde;

Bölüm – 15 Ocak 2023 bölüm – 22 Ocak 2023 Bölüm – 29 Ocak 2023 bölüm – 5 Şubat 2023 Bölüm – 12 Şubat 2023 Bölüm – 19 Şubat 2023 Bölüm – 26 Şubat 2023 Bölüm – 5 Mart 2023 Bölüm – 12 Mart 2023

Tarihler ABD saatine göre belirlendiği için Türkiye saatinde bu tarihler pazar değil pazartesi günlerine tekabül etmektedir.

Tür: Macera/Dram/Aksiyon

IMDb: 7.6/10

İsmini Amerika’nın Kuzey Karolaina’daki “Outer Banks” adasından alan dizinin çekimlerinin bir kısmı da bu adada gerçekleştirilmiştir. İlk sezonu 2020 yılında Netflix platformunda yayımlanan macera dolu yapım, 3. sezonu ile 2023 yılında izleyicisiyle tekrardan buluşuyor!

Sınıf farkının belirgin olduğu bir adanın zengin ve fakir olarak ikiye bölünmesi ilk sezonda hikayenin en çok dikkat çeken noktasıydı. Fakirler bölümünde yer alan dizinin başrol karakteri John B. üzücü bir hayat hikayesine sahip olup, yıllar önce ortadan kaybolan babasının ölmüş olabilme ihtimaline asla inanmayan bir karakterdir. Yaşadıkları adada bulduğu batık bir gemi sayesinde babasına dair ipuçlarına ulaşır. Bu gemi John B. ve arkadaşlarını eğlence, aşk ve macera dolu bir hikayeye sürükler. İpuçları John B. ve arkadaşlarının başına ne gibi belalar açıyor olacak?

“Böyle yerler gerçekten var mı?” dedirten dizide geçen çekim mekanları önceki sezonlarda bir hayli beğeni toplamıştı. Outer Banks adası dışında Charleston Limanı, Kiawah Adası, James Adası, John’s Adası ve Hunting Adası olmak üzere izleyiciye seyir zevki sunan mekanlarda gerçekleştirilen çekimler, 2023 yılında 3.sezonu ile izlemeye değer kesinlikle!

Tür: Uzay Western/ Macera

IMDb: 8.7/10

Star Wars dünyasının ses getiren yapımı 3. sezonuyla 2023 yılında geri dönüyor!

Disney+ dijital platformunda yayımlanan dizi, Star Wars serisinin 6. ve 7. filmleri arasında 30 yılda yaşanılanları konu etmektedir. ”İlk Düzen” ve “Snoke” bağlamları üzerinden konular şekillenmektedir.

Pedro Pascal’ın canlandırdığı Mandalorian karakteri, çocukluk yıllarında ailesini kaybetmiştir. Mandalorian ırkı tarafından ele geçirilen karakter; bu ırka özgü bir maske takmaktadır. Bu sebeple de yüzü hiç kimse tarafından bilinmemektedir. Kafatası avcısı olan Mandalorian’ın maceralarına kaldığı yerden devam etmesine çok az kaldı..

1 Mart 2023 tarihinde 3. Sezonu ile izleyiciyle buluşacak olan dizi için geri sayım başladı!

Tür: Süper Kahraman/Bilim Kurgu

IMDb: 8.2/10

İlk sezonu geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşan bir “Marvel Sinematik Evreni” dizisi olan “Loki”, 2. sezonu ile kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Thor film serisinin yan (spin-off) versiyonu olarak karşımıza çıkan projede kötülük ve kurnazlık tanrısı olan Loki karakterine Tom Hiddleston hayat vermektedir.

Dizide “Time Variance Authority”(TVA) adında zamanı kontrol eden bir kurum vardır. Zaman döngüsünün bozulmasına neden olan Loki, TVA’nın radarına yakalanır. Olayların fantastik kurgu evreninde şekillendiği hikaye ilk sezon; Kutsal zaman çizgisinin kırılması ile karakterlerin kendini büyük bir karmaşanın ortasında bulmasıyla hayli heyecanlı bir sahneyle sona ermişti.

2. sezonu merakla beklenen Loki 2023 yılında kaldığı yerden devam edecek.

Tür: Macera/Süper Kahraman/Bilim Kurgu

2008 yılında Çizgi Roman olarak yayınlandığında oldukça beğenilen, 2023 yılının ilk “Marvel Sinematik Evreni” dizisi olan projenin başrolünde; Captain Marvel filmlerinden tanıdığımız bir isim olan Nicky Fury yer almaktadır. Disney+ dijital platformunda yayınlanacak olan dizide Nicky Fury ile Skrull olan Talos’un hikayesi konu edilecek. Çizgi romanda şekil değiştirme özellikleri ile bilinen Skrull , dünya üzerindeki güçlü örgütlerin içerisine gizlice sızan bir ırktı.. Hikayenin içinde var olan birçok kahramanın dizi uyarlamasında yer almaması “asıl hikayeden daha farklı bir işleyiş mi olacak?” sorularını akıllara getirse de merakla beklemeye değer bir proje olacağı kesin..

Tür: Macera/Fantastik/Dram

IMDb: 8.1/10

Fantastik bombası bir proje; Canavar, büyü ne arıyorsanız hepsi bu dizide mevcut!

Dizide yıllarca bir arada yaşamış insanlar, cüceler ve elfler arasında devam eden barışın sona ermesiyle yeni ırklar arasında çıkan savaş konu edilir. Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan The Witcher olarak bilinen Rivialı Geralt’ın fantastik dünyası merak konusu doğrusu.

Her ne kadar tartışmaya açık bir iddia olsa da; Dizinin hayran kitlesinin, “Game Of Thrones” ile yarışabilecek bir proje olduğunu iddia ettiği yorumlar sosyal medya gündeminde sık sık yer alıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Netflix’te 2023 yılının yaz ayları itibariyle The Witcher’ın 3. sezonu izleyicisiyle buluşmayı bekliyor.

Tür: Aksiyon/Macera

IMDb: 9.0/10

League of Legends’ın yaratıcılarının imzasını taşıyan yeni animasyon dizisi Arcane, 2021 yılında ilk sezonuyla Netflix’te izleyici ile buluşmuştu. Piltover adlı ütopik bir bölgede baskı gören yer altı şehri Zaun’da geçen hikaye; iki efsanevi “League of Legends” şampiyonunun doğuş öyküsüyle beraber onları birbirinden ayıracak gücün hikayesini konu ediniyor. 3’er bölümden oluşan kısımlar şeklinde ilerleyen dizinin her bir kısımında zaman atlaması gerçekleşiyor.

Müzikleri çizimleri, animasyonları ve çekim açılarının başarısından bahsetmeden geçersek haksızlık etmiş oluruz. İlk sezonunda olumlu geri dönüşler alan projenin 2. sezonu için henüz resmi bir açıklama bulunmasa da 2023 yılında gelebileceği yüksek ihtimaller arasında.

Heyecanla bekleyenlere duyurulur..

Masters of The Air

Tür: Savaş

Tom Hanks ve Steven Spielberg, “Band of Brothers” (Kardeşler Takımı) ve “The Pacific” (Pasifik) ardından yeniden yapımcı olarak bir araya gelerek HBO için hazırladıkları mini dizi Donald L. Miller’ın kitabı “Masters of The Air” dizi uyarlaması ile ekranlara geliyor.. Band of Brothers ve The Pasific’in devamı niteliğindeki “Masters of the Air” (Gökyüzünün Efendileri) adlı dizi Apple’dan gelen bilgiye göre yeni serviste yayınlanacak.

Tarihçi Donald Miller’ın “Masters of The Air” adlı eserinden esinlenecek olan diziye karşı beklenti oldukça yüksek. Hikaye “Uçan Kale” olarak bilinen bir bombardıman uçağının içindeki 11 adamın Alman savaşçılarına karşı çatışma halinde olmasıyla şekilleniyor. Görevleri hayatta kalabilmek ve Amerikan bombardıman uçaklarını yok edebilmek.

Dizinin ABD’nin Batı Avrupa’da en büyük hava birliği olan 8. Hava Kuvveti, Normandiya’nın işgali ve Dresden’in bombalanması gibi konularına da yer vereceği edinilen bilgiler arasında.

Uzun süredir çalışmaları devam eden projenin 2023 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Şevval Küçük