2023 yıllık burç yorumları

2023 yıllık burç yorumları ile karşınızdayız… Yeni yıl coşkusu her yanımızı sardı… İnsanlar da 2023 yılında burçlarını nelerin beklediğini merak etmeye başladı.

Peki, 2023 yılında burçları neler bekliyor dersiniz? 2023’ün aşk, kariyer ve sağlık tahminleri karşınızda. İşte 2023 yılı Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Koç burcu 2023 yıllık burç yorumları

2023 yılında 16 Mayıs tarihine kadar Jüpiter burcunuzda olacak. Her türlü girişiminiz için destek aldığınız bir süreçte olacaksınız. Hayalinizde olan ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz ideallerinize adım atabilirsiniz. Özellikle de 14 Ocak sonrası yönetici gezegeniniz de retrodan çıkacağı için enerjiniz de artış olacak. İletişim, sosyalleşme, ticari konular ve seyahatler yoğunluğunuzu arttıracak. Nisan ayında burcunuz da gerçekleşen tutulma hayata bakış açınızı değiştirtecek. Yılın ilk 6 ayı şartlar, fırsatları size sunmak üzere çalışacak. Yalnız bu enerjilerden faydalanmak için gerekli adımları attığınızdan emin olmalısınız. Satürn Mart itibariyle 12.ci evinize gelecek atalet duygusunu arttıran bu etkinin sizi fırsatlardan alıkoymasına izin vermeyin. Girişimci yönünüze odaklanın. Çünkü bir yandan hayatınızda çözülmeler ve elinizde olmayan engellemeler de devrede olacak. Önemli olan sizin ayağınızı yere sağlam basmanız. Ayrıca yılın ikinci yarısı para kazanma konusunda şans sizinle olacak. Gelirlerinizi arttırmak için farklı yatırımlar yapabilirsiniz.

Boğa burcu 2023 yıllık burç yorumları

“2023 yıllık burç yorumları”nda Boğa burcu… Geçtiğimiz iki seneden nasibini en fazla alan burçlardan biriydiniz. Değiştiniz ve dönüştünüz. Artık tutulmalar yılın ikinci yarısında burcunuzda olmayacak. Bu önemli bir durum çünkü tutulmalar sizi çevrenizle yüzleştirdi, hayatınıza mecburi yenilikler getirdi. Ayrıca Satürn de haritanızın tepe noktasından Mart itibariyle ayrılıyor. Sadece düğümler değil Satürn de size fazlasıyla baskı yaptı. Kariyer hayatınızda kısıtlamalar ve geçişler yaşadınız. Aile büyüklerinin de devrede olduğu bir seneydi. 2023 yılının ikinci yarısında artık rahatlayacağınız etkiler devreye girecek. Mayıs itibariyle Jüpiter burcunuza giriş yapıyor. Ve kısıtlandığınız alanların meyvesini toplayacağınız süreç başlayacak. Genişleme ve büyüme etkisini fazlasıyla hissedeceksiniz. Çevrenizden enerjinizi emen insanları eleyeceksiniz ve hedef odaklı yapınızı ön plana çıkartacaksınız. Hukuki konular, eğitim ve akademik konularda ön planda olacak. Yaz aylarında Venüs retrosu sizi aile içi ilişkilerinizi yeniden düzenlemeniz için birtakım sorunlar çıkartabilir. Ayrıca ev alım satım gibi konularda işler istediğiniz hız da gitmeyebilir. Bu alanları da başarılı yönetirseniz yılın ikinci yarısı kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

İkizler burcu 2023 yıllık burç yorumları

“2023 yıllık burç yorumları”nda İkizler burcu… Motivasyonunuz oldukça düşük bir şekilde yeni yıla giriyorsunuz ama merak etmeyin yıl böyle devam etmeyecek. Ocak ayının ortasından itibaren Mars’ın burcunuzdaki retrosu bitince aksilikler, geriye dönük işler bitmiş olacak. Mücadele gücünüz artacak. Yeni insanlar, yeni iş kapıları ve sosyal ortamlardan güzel fırsatlar yakalayabileceksiniz. Bu süreç içerisinde sizlerin de harekete geçmesi önemli çünkü potansiyeller onlara hazır olanlara gelir. Mart ayı itibariyle Satürn Balık burcu geçişiyle sizekariyer anlamında sorumluluklar getirecek. Sınırlarınızı kaybettiğiniz, memnun olmadığınız kariyerinize düzenleme yapmanız için birtakım kısıtlamalarla gelebilir. Düzenleme, planlama ve organize olma yeni yıl için iş planlarınız da olmalı. Jüpiter Boğa geçişi ise bilinçaltınıza geliyor. Bu süreçte şifalanma enerjisi de sizinle olacak. Terapi almak ve bağımlılıklarınızdan kurtulmak için güzel gelişmeler olabilir. Şifalanma sürecinde size gerçekten fayda sağlayacak kişilerle tanışabilirsiniz. Yaz aylarında kardeşlerle ve yakın çevrenizle ilişkileriniz ön plana çıkacak.

Yengeç burcu 2023 yıllık burç yorumları

“2023 yıllık burç yorumları”nda Yengeç burcu… Sizler için önemli bir yıl olacak. Kariyer alanınıza gelen Jüpiter’in Koç geçişi hayatınızdaki otorite figürlerinden destek alabileceğiniz, istediğiniz bölüme geçebileceğiniz ya da terfi alabileceğiniz imkanları getirecek. İlk 6 aylık döngüyü kariyer anlamında değerlendirin. Eğer size gelen bir şey yoksa hak ettikleriniz için siz talep edin. Çünkü bu enerji girişimci yönünüzü de vurgulamanız gereken bir enerji olacak. Diğer yandan Satürn Balık geçişi hayatınızı sorgulamaya gelecek. Önümüzdeki 2.5 yıl itibariyle hayata bakışınıza format atacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hayatta sıkı sıkıya tutunduğunuz, aşırı kontrolcü tavırla ilerlediğiniz ne varsa sorgulamaya başlayacaksınız. Bu sene yepyeni bir sen olma yolunda ilk adımları atacaksınız. Kendinizi bir üst versiyonunuza hazırlama sürecinde olacaksınız. İlişkisi olmayan Yengeç burçları bu sene aşk konusunda şanslılar, yurtdışı bağlantıları vesilesiyle ya da eğitim aldığınız yerden biriyle tanışma olasılıklarınız var. Yaz aylarında Venüs Retrosu ise gelir gider dengenizi iyi ayarlamanız gerektiği yönünde uyarıcı bir etki getiriyor. Yılın ikinci yarısı değişen düğümler aksı ise aile, yuva, taşınma ve iş konularına fazlasıyla hareket getirecek.

Aslan burcu 2023 yıllık burç yorumları

Geçen senenin yorgun burçlarından biriydiniz. Gerek evlilik hayatı gerek aile konuları derken fazlasıyla yıprandığınız ve denge kurmakta zorlandığınız bir süreçteydiniz. Jüpiter Koç geçişi sizi rahatlatmaya geliyor. Özellikle yurtdışı bağlantılı işler, akademik konular, hukuksal alandan size destek verecek. İlk 6 ay bolca seyahat etme ve ufkunuzu genişletmek için fırsatlarınız olacak. Biraz nefes almak sizlere iyi gelecektir. Dikkat etmeniz gereken alan ise Mart ayı itibariyle ortaklı gelirleriniz olacak. Sigorta, prim, miras, nafaka, yatırımcılar, eşinizin gelirleri alanından kısıtlamalar ve yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Ayrıca yaz aylarında Venüs sizin burcunuzda retroya giriyor olacak. Alma – verme dengeniz, finansal konular, evliliğiniz, hayatınızdaki kadınlarla olan ilişkilerinizde geçmişe dönük konuları masaya yatıracağınız bir süreçte olacaksınız. 23 Temmuz-4 Eylül süresinde evlilik, estetik konularda temkinli ilerlemeniz gerekiyor. Düğümlerin Koç-Terazi aksına geçmesi ayrıca size iyi gelecek. Bolca seyahat edip, sosyal medya da görünürlüğünüzün artacağı ve çok fazla dikkat çekeceğiniz bir süreçte olacaksınız.

Başak burcu 2023 yıllık burç yorumları

“2023 burç yorumları”nda Başak burcu… Bu sene burcunuzu fazlasıyla ilgilendiren gezegen geçişleri olacak. Geçtiğimiz sene yeni ortaklıklar kurup çok çalıştığınız bir süreçteydiniz. Sağlık açısından da ciddi yorgunluklar yaşadınız. Bu sene çalışma ortamınınız ve sağlık koşullarınızdaki baskılar azalacak. Geçtiğimiz dönemde yaptığınız yatırımların karşılığını almaya başlayacaksınız. Dikkat etmeniz gereken alan ortaklıklar ve ilişkiler alanınız olacak. Bu sene evlenme kararı alan Başak burçları sorumluluğu bol olan evliliklere adım atacaklar. Diğer yandan iş ortaklıkları içinde anlaşma koşulları çok rahat olmayabilir. Ve orta yolu bulmak adına çaba göstermek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinize ciddi bir bakış açısı içinde olacaksınız. Mayıs itibariyle Jüpiter Boğa geçişi devam eden hukuksal konularınızla ilgili olumlu sonuçlar alma yönünde desteğe geliyor. Uzak akrabalarınızdan ve eşinizin ailesinden destek görebilirsiniz. Pazarlama, medya, iletişim alanında işleriniz varsa bu alana yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Maddi gelirleriniz de güzel artışlar motivasyonunuzu yükseltecek.

Terazi burcu 2023 yıllık burç yorumları

Hayatı hızlanan burçlardan biri de sizsiniz sevgili Terazi burçları! Jüpiter Koç geçişi karşıt evinizden size tüm ışığını yansıtacak. Evlilik, ortaklık ve ikili ilişkiler açısından yılın ilk yarısı desteklendiğiniz bir süreçte olacaksınız. Düğümlerinde bu sene Koç-Terazi aksına geçişiyle bekar Terazi kalmayacak gibi gözüküyor. Aşk hayatınız da dönüşüme uğrayacak. Özellikle çocuklarınızla olan diyaloğunuzda da değişimler olacak. Onların hayatındaki değişimler ve gelişen olaylar epey vaktinizi alabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu sene müjdeli haberler alabilir. Yılın ikinci yarısı ise ortaklı gelirler, miras, nafaka gibi alanlardan gelirleriniz artabilir. Network marketing ve primli işleriniz içinde çok şanslı bir dönemde olacaksınız. Bolca müşteri ziyareti yapmayı yılın ikinci yarısı ihmal etmeyin. Venüs retrosu ile birlikte sosyal ortamlarda arkadaşlarınızla olan diyaloglarınızı iyi yönetmeniz gereken bir süreçte olacaksınız.

Akrep burcu 2023 yıllık burç yorumları

Geçtiğimiz sene bir dokun bin ahhh işit şeklinde ilerleyen bir seneydi sizler için. Artık döngünüz tamamlanıyor. Düğümler yılın ikinci yarısında burcunuzdan çıkacak. Dolayısıyla hareket mekanizmanızdan baskı azalacak. Zaten yeterince değişip, dönüştünüz. Ve bırakmanız gerekenlerle yüzleştiniz. Bu sene Jüpiter Koç geçişi çalışma hayatınıza destek getirecek. Geçtiğimiz senelerin meyvesini toplayabilirsiniz. Özellikle İlk Bahar aylarında terfi ve otorite figürlerinden destek alacaksınız. Yeni bir çalışma ortamına girebilirsiniz ve iş yerinizde yıldızınızı çok daha rahat parlatacaksınız. İş arıyorsanız yılın ilk yarısını değerlendirin ve özgeçmişinizi bolca paylaşın. Ayrıca yılın ikinci yarısı, geçtiğimiz yıl yeni bir ilişkiye başlayanlar için evlilik getirebilir. Diğer yandan yaratıcılığınızda artacak ve hobilerinizi daha fazla insanla paylaşmak isteyebilirsiniz. Belki Sanat galerisinde sergi açarak yeteneklerinizi daha fazla insana gösterebileceğiniz ortamlara girebilirsiniz. Yaz aylarında gerçekleşecek olan Venüs retrosu ise kariyerinizde birtakım geçmişe dönük iş ile uğraştırabilir. Özellikle iş hayatındaki kadınlarla olan diyaloglarınızı başarılı yönetmeye bakın.

Yay burcu 2023 yıllık burç yorumları

Enteresan bir sene olacak sizler için. Öncelikle Jüpiter Koç geçişi yılın ilk yarısında sizlere aşk, yaratıcılık, hobiler ve sahne konularıyla ilgili büyük şanslar getirecek. Çocuk sahibi olmak isteyen Yay burçlarından güzel haberler gelecektir. Ayrıca kalbi boş olanlar da bolca sosyalleşmeyi ihmal etmesin. Aşkı yakalama şansınız çok yüksek. Hassas olan alanınız ise aile ilişkileriniz olacak. Aile büyükleri ile ilgili sorumluluklar ve koşturmacalar artacaktır. Ayrıca mecburi taşınmalar gündeme gelebilir. Tadilat ve dekorasyon işleri çok rahat akmayabilir. Sıkıntılı hissettiğiniz anda kendinizi seyahate verebilirsiniz. Uzun seyahatler yapmak için güzel bir dönem olacak. Yurtdışı bağlantılı işleriniz veya yurtdışında eğitim alacaksanız da başvuru yapabilirsiniz. Yılın ikinci yarısı size bu alandan gelen fırsatlar yeni iş birliği olarak yansıyabilir. Ofis ortamında çalışmak değil de evden çalışma kararları da alabilirsiniz. Özgürlüğünüzü sonuna kadar hissedeceğiniz bir süreçte olacaksınız.

Oğlak burcu 2023 yıllık burç yorumları

Sevgili Oğlaklar öncelikle bu senenin güzel haberi Plüto burcunuzdan 2023 yılında çıkıyor. Her ne kadar bunun gerçek etkisini 2024’te görecek olsanız da bu senede ciddi bir rahatlama hissedeceksiniz. Yılın ilk yarısı ev, gayrimenkul ve emlak konularında şans sizden yana olacak. Taşınmayı düşünüyorsanız yılın ilk yarısı destekleyici etkiler söz konusu. Aradığınız evi bu sene bulabilirsiniz. Ayrıca Satürn Balık transiti de size yakın çevreniz ve kardeşleriniz ile alakalı önemli kararlar aldırabilir. Onlara destek olmanız ya da sorumluluklarını almanız gereken durumlar gelişebilir. Bu sene e ticaret alanına yatırım da yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda yılın ikinci yarısı geride bırakmanız gereken işiler olabilir. Artık daha az iş ile daha fazla maddiyat elde etmek istiyorsunuz. Yılların yıpranmış etkisini üzerinizden atacaksınız ve kendinizi daha ciddi ifade edeceksiniz.

Kova burcu 2023 yıllık burç yorumları

Ve Satürn transiti bu sene sizleri terk ediyor. Sanırım Mart sonrası koca bir ohh çekmek isteyeceksiniz. Geçtiğimiz 2.5 sene çok fazla sorumluluk aldınız ve hayattan keyif almak pek mümkün değildi. Güzel haber yaşam enerjiniz bu sene artıyor. Yalnız Satürn transiti biterken Plüto’nun bu sene burcunuza geldiğini de eklemek istiyorum. Plüto sizi çok korkutmasın çünkü çok uzun soluklu bir transit ve etkisini daha derinlerde hissedeceksiniz. Sizi değiştirecek ve dönüştürecek bu transit sizin hayata verdiğiniz tepkileri de değiştirecek. Eskiden dert ettiğiniz konular artık ilginiz çekmeyecek. Ve teknoloji çağı sizin ışığınızı ve zekanızı daha fazla göstermenize olanak sağlayacak. Maddi yatırım alanınız da Satürn olacağı için bu sene riskli yatarımlar yapmayın. Alma verme dengenize çok dikkat edin. Yaz aylarında karşıt evinizde gerçekleşen Venüs retrosu ilişkiler anlamında geçmişe dönük sorunları tekrar masaya yatırmak üzere önünüze getirebilir.

Balık burcu 2023 yıllık burç yorumları

Siz sevgili Balıklar içinde enteresan bir sene olacak. İyicil etkiler ve daralma aynı oranda hayatınızda sirayet edecek. Öncelikle Jüpiter Koç geçişi size maddi anlamda kaynaklarınızı arttıracağınız fırsatları getirecek. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız ve yeni gelir kapıları açılacak. Diğer yandan Satürn burcunuza geliyor. Bu da size hayatınızın birçok alanında sorumluluklar getirecek. Eskisi gibi akışa bırakma şansınız maalesef olmayacak çünkü Satürn sizden gerçekçi eylem planları isteyecek. Bu süreçte kilo vermek isteyen, bağımlılıklarından kurtulmak isteyen Balıklar bu enerjiyi en doğru biçimde kullanma şansına sahip olacaklar. Ayrıca bolca seyahat etme şansınız size yeni bir araç aldırabilir. Sosyal medyaya bağlı işleriniz varsa görünürlüğünüz artacak. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizden destek göreceksiniz. Ve sorunlu ilişkileriniz rayına oturabilecek. Ayrıca bolca sözleşme ve anlaşma imzalama fırsatları da olacak. Başta dediğim gibi etkiler çokça fırsat getirecek ama sorumluluklarınız ve yoğunluğunuzda fazlasıyla artacağı bir sene de olacaksınız.

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