2023’te neler oldu, yılın en çok konuşulanları… Hafıza tazeleme zamanı! Metin Akpınar’ın yıllar sonra ikiz kızlarının olduğunun ortaya çıkması, dünyayı saran “Barbenheimer” fenomeni, Merve Dizdar’ın Cannes’da bir ilke imza atması, yedinci kez baba olan Robert De Niro, Hollywood’u durma noktasına getiren grev, Kral Charles’ın taç giymesi, Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ’un şaşırtan ayrılığı… 2023 yılında akıllardan silinmeyecek ve yıllarca konuşulacak birçok olay yaşandı. İşte yılın en çarpıcı magazin ve sanat haberleri…

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü büyük şehirlerin meydanlarında ve parklarında coşkulu konserlerle kutlandı. Halkın sokaklara aktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda her yer kırmızı-beyaza büründü, caddelerde marş sesleri yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin büyük kutlamasında Zülfü Livaneli, Duman, Edis, Sıla gibi isimler; İzmir’de Kenan Doğulu; Ankara’da Candan Erçetin sahne aldı.

Modanın en büyük gecesi Met Gala

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, 2019’da 85 yaşındayken hayatını kaybeden moda sektörünün en ikonik isimlerinden Karl Lagerfeld’in anısına yapıldı.

“Karl’ın Onuruna” temalı Met Gala’da ünlü isimler tarafından giyilen kıyafetler, ünlü modacının seçtiği renklere gönderme yaparak siyah ve beyaz ağırlıklı olarak seçildi. Kim Kardashian’dan Rihanna’ya, Jennifer Lopez’den Gigi Hadid’e ünlü isimler, birbirinden gösterişli kostümleriyle galadaki yerlerini aldı.

Yılın en çok konuşulan filmi Barbie

Margot Robbie ile Ryan Gosling’in başrollerini paylaştığı Barbie filmi 2023 yılının en çok konuşulan filmi oldu. Film, Greta Gerwig’e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandırdı.

Yılın kişisi Taylor Swift

Şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi, Forbes’un “En Güçlü Kadınlar” listesine beşinci, medya ve eğlence alanındaki listesine ise birinci sıradan girmesi, hatta üniversitede ders konusu olmasıyla Taylor Swift, Time dergisi tarafından Yılın Kişisi seçildi.

Metin Akpınar’ın iki kızı ortaya çıktı!

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Metin Akpınar‘ın iki kızı olduğu ortaya çıktı. Akpınar’ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı.

Hollywood’da büyük grev

ABD’de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev, 4 ayın sonunda, sendika üyelerinin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından sona erdi.

Madonna ölümden döndü

“Popun Kraliçesi” olarak bilinen Madonna, haziran ayında kaldığı otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalanan şarkıcı, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. 15 Temmuz’da başlaması planlanan dünya turnesi ertelendi.

Usta aktörler baba oldu

Oscar ödüllü usta aktör Robert De Niro yedinci kez baba oldu. 79 yaşında yedinci kez baba olduğunu duyuran Oscar’lı aktör, “Bir bebeğim var” diyerek müjdeli haberi vermişti.

Oscar ödüllü 83 yaşındaki aktör Al Pacino ise 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile haziran ayında Roman adında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Çiftin, bebeğin doğumundan 3 ay sonra ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. İkili 2020’nin nisan ayında birlikteliğe başlamış ve 6 Haziran 2023’te bebek sahibi olmuştu.

Atatürk dizisi tartışmaları

Dijital yayın platformu Disney Plus’ın Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı “Atatürk” dizisini yayınlamama kararı alması tepkilere yol açtı. Sürpriz bir şekilde yerli içerikleri kaldıran platform, “Atatürk” dizisine de yer vermeme kararı alınca boykot sesleri yükseldi. RTÜK, kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verdi. Dizi, iki bölümlük uzun metrajlı film olarak sinemalarda gösterildi.

Oscar’a damga vurdu

“Her Şey Her Yerde Aynı Anda” (Everything Everywhere All at Once) filmi, Oscar zaferinin ardından birçok ödüle layık görüldü ve tüm zamanların en iyi filmleri arasına adını yazdırdı. Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh ise Oscar’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.

Merve Dizdar’a Cannes’da ödül

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı “Kuru Otlar Üstüne” filmindeki “Nuray” rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

İngiltere’nin kralı

Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles’ın taç giyme töreni 6 Mayıs’ta gerçekleşti. İngiltere’nin farklı yerlerinden gelen on binlerce kişi taç giyme törenine tanıklık etmek için Londra sokaklarını doldurdu. Wesminster Abbey Kilisesi’nde gerçekleşen törene kraliyet üyelerinin yanı sıra siyasi liderler ve ünlü isimler de katıldı.

Ünlü çift boşandı

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Aslantuğ ve Onan çifti duruşmaya el ele geldi. Çift ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geldi.

Britney Spears kitabıyla tarihe geçti

Britney Spears’ın anılarını topladığı “Woman In Me” (İçimdeki Kadın) kitabı şimdiden tarihe geçti. Spears’ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı ve dün piyasaya çıkan anı kitabı, çıkışından sadece saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oldu.

Paris Hilton anne oldu

Paris Hilton, bu yıl içinde hem kız hem de erkek bebek annesi oldu. Çocuklarının her ikisi de taşıyıcı anneden dünyaya geldi. Ocak ayında doğan oğluna Phoenix, kasım ayında doğan kızına da London adını verdi.

Dilan Polat ve Engin Polat olayı

Fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Polat çiftiyle birlikte toplu fotoğrafta yer alan sosyal medyanın “Şampiyonlar Ligi” de savcıların radarına girdi. Haklarında, yurt dışı çıkış yasağı talep edilip, bütün varlıkları incelenen “fenomenler”, Polat çiftiyle bağlantılarını inkar ederek mal varlıklarına yönelik iddiaları yalanladı. Haklarında soruşturma başlatılan fenomenler, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak kendilerini savundu.

The Beatles’ın son şarkısı

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles’ın son şarkısı yayımlandı. Merakla beklenen “Now and Then” şarkısı John Lennon tarafından yazılmıştı. Lennon’ın 1978 tarihinde bestelediği “Now and Then” adlı şarkısında John Lennon’ın sesi yapay zeka aracılığıyla enstrümandan ayrılarak kullanıldı. Lennon’ın sesi, Peter Jackson’ın yönettiği “The Beatles: Get Back” adlı belgeseldeki demo şarkıdan alındı.