New york Moda Haftası‘nın sona ermesiyle beraber defilelere eşlik eden konukların görünümleri birbirinden farklı tarzın yansıttığı moda tutkusunu tek bir alanda buluşturuyor. New York şehrinin sunduğu metropol ve yoğun tempolu yaşam, sokak stillerinin üzerinde etkisini de karma bir şekilde ortaya koyuyor. Hem zahmetsiz ve havalı görünümlerin hem de göz alıcı tasarımların eşlik ettiği etkileyici görünümler bir arada buluştu. Deri ceketler, kısa etek-uzun bot kombinasyonları ve canlı renklerle uyarlanmış katman detaylar ilgi çekerken diğer taraftan farklı notalarda konuşan moda kalabalığının baskın görünümü ise salaş, sakin ve nötr tonlardaki rahat silüetlerle odak halindeydi ve bu karma şov da sokak stilleri için pek çok gerçekçi kıyafet ilhamı sağladı.

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Ecrin Engin

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