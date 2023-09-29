Peplum severler, müjdemi isterim!

Birçoğumuzun Monica Bellucci‘nin Matrix filminde giydiği ikonik elbise sayesinde tanıştığı, 40’lı yıllarda popülerliği yakalayan peplum; uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Bu sonbahar/kış sezonunda kendini hatırlatmaya hazırlanan peplum, aşağıya doğru bollaşan geleneksel kalıbıyla son derece güzel bir silüet oluşturup; sofistike görünümü hedefleyenlerin göz bebeği olacak gibi duruyor.

Kırmızı ışık: burada dur!

2023 sonbahar/kış sezonunun belki de en iddialı trendi olan baştan aşağı kırmızı giyme akımı, stilinde cesur davranmayı motto haline getirmiş olanları oldukça sevindirecek. Tonlamada yumuşak ya da koyu bir kırmızıdansa, daha parlak ve canlı kırmızılara yönelmek de bizden küçük bir öneri olsun.

Sessiz lüksün oyunu bırakmaya niyeti yok

2023 sonbahar/kış sezonu trendleri arasında hemen herkesin kolayca ayak uydurabileceği akımlardan biri olan sessiz lüks, birkaç aydır sağlam adımlarla ilerliyor. Büyük logoların olmadığı, gösterişli renklerden uzak; oldukça zarif ve elegan bir görünüm elde edebileceğiniz sessiz lüks trendi ile zamansız kombinler yaparak sezona ayak uydurabilirsiniz.

Y2k ile zaman yolculuğuna çıkıyoruz

Zaten bir süredir sahalarda olan 2000’lerin düşük bel pantolon trendi, tabii ki de düşük bel kemerleri de beraberinde getirdi. Elbiseler, etekler ve pantolonlarla kullanılan ve oldukça yükselişte olan bu kemerlerin herkese hitap etmediğini kabul ediyoruz.

Zamansız ve kullanışlı siyah uzun kaban

Tıpkı sessiz lüks gibi sezonun en ayak uydurulabilir trendlerinden olan siyah uzun kabanın, 2023 sonbahar/kış sezonunda tercih edebileceğiniz en havalı dış giyim parçası olduğunu iddia ediyoruz. Her türlü okazyona ve stile ayak uydurabilecek uzun siyah kabanla iyi görünmeme ihtimaliniz neredeyse sıfır.

Yazı: Beste Doğan