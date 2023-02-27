Uzmanlar tarafından Oscar’ın gidişatının belirlendiği tören olarak tanımlanan SAG Ödülleri, dün gece 29’uncusunun gerçekleştiği görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye aldığı ödüllerle Everything Everywhere All at Once filmi damga vururken, ödül alan isimler kadar ünlü isimlerin kırmızı halı görünümleri de dikkat çekti. Birlikte ünlü isimlerin göz kamaştıran görünümlerini inceleyelim.
Jessica Chastain
Emily Blunt
Austin Butler
Ana de Armas
Andrew Garfield
Jenna Ortega
Michelle Yeoh
Zendaya
Paul Mescal
Sheila Atim
Eddie Redmayne
Cate Blanchett
Aubrey Plaza
Cara Delevingne
Theo James
Meghann Fahey
Ezgi ER
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