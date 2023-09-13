MTV, kültürel etkisi ve eserleri müzik endüstrisinde bir değişim yaratan ve toplumu etkileyen sanatçıların yer aldığı 2023 yılı Video Müzik Ödülleri adaylarını açıklamıştı. Listede Taylor Swift, 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı.

Törenin yılın sanatçısı kategorisinde ilk kez yalnızca kadınlar aday gösterildi. Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında çoğunlukla Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi kadın şarkıcılar öne çıktı. Müzik dünyasının merakla beklediği 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. İşte 2023 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler:

YILIN ŞARKISI Taylor Swift – “Anti-Hero” EN İYİ POP MÜZİK KLİBİ Taylor Swift – ”Anti-Hero” EN İYİ K-POP Stray Kids – “S-Class” VIDEO FOR GOOD Dove Cameron – “Breakfast” MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD (ÖNCÜ) ÖDÜLÜ Shakira EN İYİ LATİN Anitta – “Funk Rave” EN İYİ HİP-HOP Nicki Minaj – ”Super Freaky Girl” KÜRESEL İKON ÖDÜLÜ Puff Daddy EN İYİ İŞ BİRLİĞİ KAROL G, Shakira – ”TQG” EN İYİ YENİ SANATÇI Ice Spice EN İYİ AFROBEATS ÖDÜLÜ Rema & Selena Gomez – “Calm Down”