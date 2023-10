Lily Allen

Küt saç akımına katılan ünlü isim Lily Allen, bununla da kalmayıp saç rengini şampanya pembesi ile değiştirdi. Herkesin cesaret edemeyeceği bu saç görünümüyle harika gördündüğü ise su götürmez bir gerçek.

Hayden Panettier

Pembeden devam ederek odağımızı Hayden Panettier’e çeviriyoruz. İkonikleşmiş sarı saçını şeker pembesine boyatan ünlü oyuncu, küt saç akımına farklı bir yorum katarak giriş yapmış.

Jessie J

Hepimizin aklına kazıdığı simsiyah kısa küt saçlarını değiştirme kararı alan ünlü şarkıcının, kütten vazgeçemeyerek sadece renkte değişime gitmeyi seçtiğini görüyoruz. Kumrala boyattığı saçlarını instagramda “Them: Keep it long and dark. Me: ✂️🦁.” açıklamasıyla paylaşan Jessie J, yeni saçlarıyla sevenleri tarafından çok beğenildi.

Meredith Duxbury

Bir anda küt kestiği saçlarıyla sevenlerini şaşırtan makyaj ustası Meredith Duxbury, hayranları henüz yeni saçına dahi alışamamışken daha da ileri giderek saçını “pumpkin-spice red” rengine boyattı. Yeni imajıyla büyüleyici göründüğünü eklemeden geçmek olmaz!



Dixie D’Amelio

Sosyal medya fenomeni Dixie D’Amelio, beline kadar uzanan saçlarını hafif dağınık bir küt ile değiştirerek 2023 küt saç trendine ayak uydurdu.

Megan Fox

Megan Fox‘un bir akıma dahil olup ona biraz baharat eklemediği nerede görüldü? Küt saç furyasına katılan ikonik oyuncu, “kırmızı kadife Fransız kütü” ile bizlere her kesimi, rengi ve uzunluğu güzel gösterebileceğini bir kez daha göstermiş oldu.

Emma Stone

Sapsarı saçlarıyla küt saç dalgasına kapılan Emma Stone, saçının ön kısımlarını daha uzun tutarak hem işin içine biraz farklılık kattı hem de tam bir “havalı kız” görünümüne ulaştı. Biz bu kesim ve rengi bebeksi yüzüne çok yakıştırdık!

Hailey Bieber

Dağınık küt saç kesimiyle instagram alemine küt saç perileri getirten Hailey Bieber, çok bakım gerektirmeyen bu saç modeliyle belki de bu sene en çok tercih edilecek olan küt saç modelini denemeleri için sevenlerine ilham verdi. (Her zaman yaptığı gibi)

Kim Kardashian

Kardashian’ların görünümlerini çok sık değiştirdikleri herkes tarafından bilinen bir gerçek. İşin saç boyutunda da her zaman iddialı ilerleyen Kim Kardashian, uzun süredir kullandığı uzun, bukleli saçlarını kısacık bir küt kesimle değiştirdi. Bu modelin onu oldukça çekici gösterdiğinin bizce o da farkında!

Zendaya

Başarılı oyuncu Zendaya, küt saç furyasına Bu sonbahar denemeniz gereken saç modelleri yazımızda da bahsettiğimiz İtalyan kütüyle katıldı. Denediği her saç stiliyle sevenlerine ilham veren Zendaya, bu sofistike görünümlü yeni saç modelini Roma’da katıldığı bir etkinlikte sergiledi.

Lily Collins

Güzel oyuncu Emily in Paris dizisinde gördüğümüz uzun, gösterişli saçlarını; yine son derece havalı bir küt modeliyle değiştirdi. 2023 Met Gala kırmızı halısında sergilediği yeni saçlarını biz minyon yüzüne çok yakıştırdık!

Yazı: Beste Doğan