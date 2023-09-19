BKM Organizasyonu ile bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan İstanbul Komedi Festivali, yerli & yabancı mizahın usta ve yıldız isimlerinin katılımıyla, 5 Kasım – 3 Aralık 2023 tarihleri arasında altıncı kez gerçekleşecek. Festival, bu yıl da 7’den 70’e her yaş grubundan izleyiciye şehrin dört bir yanında, birbirinden keyifli zengin bir takvimle kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Yarım asırdan fazladır, New York, Toronto, Londra, Edinburgh, Boston, Brooklyn, Leicester, Auckland, Melbourne gibi dünyanın çekim merkezi olmuş şehirlerinde gerçekleştirilen komedi festivallerinin Türkiye’deki öncüsü “İstanbul Komedi Festivali” geçtiğimiz yıl (5.yılında) 33 gün boyunca, şehrin farklı noktalarındaki 30 ayrı mekanda, 200’den fazla etkinlikte, 666 sanatçıyı sahnede ağırlarken, yaklaşık 100 bin izleyiciye ulaştı ve kahkaha dolu unutulmaz anlar yaşattı. “İş Bankası kartlarına %20, Maximiles Black ve Privia Black’e %40 indirim uygulanacak etkinliğin biletleri satışta”.