Kışı geride bırakıp güneşli havalar merhaba demek için hazırlanırken neredeyse her kadın değişim için harekete geçmeye başladı. 2022 yılında hayatımıza giren ‘nail art’ ile tırnaklarda değişiklik arayan ve trendlere uymak isteyen birçok kadın tırnak bakımına öncelik ve önem vermeye başladı. Tırnak modası her geçen gün daha da popüler olmasıyla bu yılın ilkbahar-yaz sezonunun tırnak trendleri ise merak konusu oldu. Bizde sizler için 2023 ilkbahar-yaz sezonu en iyi tırnak trendlerini araştırdık.

İşte 2022 İlkbahar/Yaz Tırnak Trendleri:

1.Krom Işıltılı Ojeler

Tırnaklara parlak ve sağlıklı bir görünüm veren krom ışıltısı, tırnakta oldukça zarif ve şık durmasıyla tırnak trendine yeni bir soluk getiriyor.

2. Fransız Manikürü

2022 yılında çok kişi tarafından tercih edilen ve çokça beğenilen Fransız manikürü bu yılda bizimle beraber olacak gibi görünüyor. Tırnakları oldukça şık gösteren ve tırnaklara doğal bir görünüm kazandırmasıyla bilinen Fransız manikürü bu yıl renkli ve minimal çizgilerle eşlik edecek.

3.Tırnak Takıları

Üç boyutlu tırnaklara merhaba diyoruz! Tırnaklarınızda kullanacağınız damla, boncuk veya kabartmalı motif şeklindeki süslemeler ile dikkat çekici olabilir ve farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Gösterişli tırnak modellerinden hoşlanıyorsanız bu yıl tırnak mücevherlerine şans vermelisiniz.

4.Nude Tırnaklar

Tırnağınıza temiz, bakımlı ve sağlıklı bir görünüm kazandıran nude renkler bu yılda oldukça popüler. Az çabayla sade görünüm elde etmek için oje seçiminde nude tonlarına öncelik verin.

5.Kedi Gözü Ojeler

Yanar döner kadife yansımalara sahip tırnaklar ile şık bir görüntüye sahip olabilir ve tüm dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.

Ece Dilan Atar

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