2023 İlkbahar/yaz sezonu oldukça canlı oldukça hareketli. SS23FW (2023 İlkbahar/yaz sezonu moda haftası)’da sahnelenen koleksiyon tasarımlar, ilkbahar ve yaz tutkusunu yoğun bir şekilde yaşatmayı vaat ediyor. Görünen o ki heyecanla beklenen gelecek sezonda hayalleri özgürce yaşamanın tam zamanı. Öyle ki, bu ilkbahar/yaz trendi çiçeklerin ruhundan, günbatımının arzusundan, kalplerin estetik romantikliğinden, transparan ve dantel kumaşların cazibesinden bahsediyor. Bir diğer yandan, 2023’ün Pantone tarafından seçilen yılın rengi ‘viva magenta‘, moda formuna özgürce geçiş yaparak trend parçalar üzerinde kendisini kızıl ve kızılın yumuşak tonlarının akışına bırakırken pembenin yumuşak ve saf halini romantikleştirirken de göreceğiz. Ayrıca sezonun öne çıkan diğer favori renkleri ise pembenin masumluğuna karşı mavinin en güçlü tonuyla adını duyuran ‘kobalt mavisi’ ile siyahın derinliği sezona eşlik edecek. Yine, 2022 modasına yön veren denim (kot) kumaşlar öne çıkarken; seksi duruşlar için transparan kumaşlar ve şıklığını oldukça belli eden üç boyutlu gül motifleri vazgeçilmez parçalar olarak karşımıza çıkacak. Denim parçaların uysallığından, transparan elbiselerin çekiciliğine ve ardından hem salaş hem parlak detaylara uzanan sahne gösterisi gelecek sezon sizleri karşılamaya hazır bir halde bekliyor. Öyleyse bu yıl kendi maceranı yaratmaya hazır mısın?

Tiyatral güller

Gösterişli ve salaş çiçek baskıları; kumaş yapılarının şeklini alıp fiziksel olarak açan gül motifleri bu sezona ve elbiselere cesur bir tarz katmaya hazır. Loewe, Carolina Herrera ve Roksanda gibi tasarımcılar keskin tavırlı, canlı ve kendini ifade eden siluetleri oluşturmak için büyük kumaş yapılarıyla ve antoryum çiçekleriyle tasarımlar yarattılar. Sakin ruhlara karşı gelen bu göze çarpan tasarımlar söz konusu modayı cesaretle karşılayanlar için kaçınılmaz olacaktır.

Rahat, romantik ve seksi

Bu sezon tasarımcılar giyim koleksiyonlarına alışılmışın dışında bir dokunuş sergilediler. İlhamları kadın pijaması ve sabahlıklardan alınan bu tasarımlar anlamının dışına çıkılarak canlı, rahat, romantik ve cazibeli bir havaya dönüştürüldü. Günlük yaşamın dışına çıkarak dantel, yaka, ip ve transparan detaylarla işlenmiş tasarımlar cesur ama aynı zamanda romantik bir havaya davet ediyor. Gece kıyafetleri kombinleriyle tam da match olan bu tasarımlar file/dantel çorap ve eldivenlerle takım oluşturmalı gibi duruyor.

Gün batımının ötesinde

Gün batımının renklerinden oluşan bu tasarımlar adeta usta bir sanatçının tablosundan çıkma gibi. Bu trend Milano’da Ferragamo, Etro ve GCDS gibi tasarımcıların ombre tonlarını benimsemesiyle başladı. Güneşin sıcaklığıyla ve kendine özgü renkleriyle ruhu ısıtan bu elbiseler özgür ve vahşi tatilleri hak ediyor.

Kalplerin ikonik rolü

Bu kez ‘kalp’ler tasarımların üstünde. Bu heyecanlı sezon bahar ayında başlasa da bu trendin kalbi 14 Şubat’ta atıyor. Paul & Joe, Victoria Beckham ve AcneStudios gibi markaların, baskı olarak eklenen veya elbiselerin silüetlerine işlenen kalp sembolleriyle romantik bir dokunuş oluşturuldu. Nensi Dojaka, elbiselerde, sütyen üstlerinde ve pantolon bellerinde kalp şeklinde oyuk kesikler kullanarak trendi bir adım öteye taşımaya karar verdi. Bu trend mükemmel bir randevu gecesi için harika bir fırsat.

‘Çöl Gezegeni’ atmosferi

Bu ilkbahar/yaz sezonuna yön verecek salaş tasarım ‘hooded dresses’ diye geçen kapüşonlu elbiseler dramatik ve etnik enerjileri bir arada buluşturuyor. Versace, Alberta Ferretti ve Philosophy di Lorenzo Serafini’nin koleksiyonundaki bu elbiseler soğuk, keskin tavırlı ancak gönlü fethedecek kadar sıcak. İşte tam da şimdi Saint Laurent ipleri ele alıyor.

Denim yükselişi

Aslında geçtiğimiz yıl oldukça denk gelmiştik kot ‘denim’ görünümlere. Özellikle 90’lar maxi boy kot etekleri öne çıkan parçalardan bir tanesiydi. Söz konusu modanın istatistiklerine göre , kot trendinde geçen yılın İlkbahar/Yaz koleksiyonlarına göre %64’lük bir artış oldu. Ancak klasikleşmiş kot kumaş artık bir pantolonun veya bir ceketin çok daha ötesinde…

Bohem sıçraması; püsküller ve saçaklar

Sonbahar/Kış ’22 koleksiyonunda gördüğümüz lüks gece hayatı estetiği bu sezona taşınmak için hazır. Bu kez günlük hayatın salaşlığına uyarlanan saçaklar aynı zamanda gece şıklığında da ışıltılı ve tüylü detaylar olarak kendisini gösteriyor. Gelecek sezonun mottosu şimdiden belli: Hareketli, estetik, modern.

Şeffaf ve tutkulu

Son birkaç sezon karşımıza çıkan transparan şeffaf detaylı koleksiyonlar gelecek sezon yükselişini ilan edeceği kesin! New York moda haftası podyumlarındaki neredeyse her büyük koleksiyon, tamamen şeffaf giysiler içeriyordu. Bu sezon da tasarımcılar transparan görünümü savundu ve Transparan iç çamaşırı ve markalı sütyen-braletlerin yanında bir de transparan etekler ve elbiseler de tasarladılar. Seksi ve kendinden emin dokunuş deyince akla gelen transparanlar bu sezon sizi gerçekten tatmin edecek.

Siyahın yaza dokunuşu

İlkbahar/yaz koleksiyonu için siyah öne çıkmayı pek tercih etmese de Chloé, Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Nensi Dojaka gibi tasarımcılar yeni dokunuşlarla yeni boyutlar kazandıracak. Siyah bu kez vahşi ve romantik. Dantel, kroşe, örgü, ip gibi detaylarla cilde açık dokunuş ve hafiflik kazandırırken tabii ki yaz gecelerinin estetikliğine zevkle eşlik edecek.

Ecrin Engin