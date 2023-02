Hepimizin bildiği üzere saç trendleri, saç yapılarının kendi aralarında değişkenlik göstermesi sebebiyle makyaj/tırnak temalı trendler kadar hızlı bir şekilde benimsenemiyor. Ancak bu bahar sezonunun size güzel bir haberi var! Bu sezonun saç trendleri her saç yapısına ve her zevke hitap edebilecek türden. New York, Londra, Milano ve Paris’teki 2023 ilkbahar defileleri aslında herkesin tercih edebileceği birkaç farklı saç trendi ilhamı sundu; Y2K olarak adlandırdığımız 2000’lerin başındaki enerjik görünümlerin yeniden canlanmasının yanında ıslak saç modelleri ile modern bir yaklaşım getiriyor. Kullanımları oldukça rahat olan bu saç modelleri her mekan-zaman konseptine eşlik edebilecek kadar cezbedici bir görünüm vaat ediyor. Önümüzde, bu bahar ve sonrasında hakim olacağını düşündüğümüz pratik, salaş ve havalı saç trendleri var!

Çene boyu Bob

Hailey Bieber en son bob stil saç kesimini yayınladığında, yine bir ikon rolünü üstlendiği aşikardı.

Islak Görünüm

2023 baharı tüm sesiyle daha çok ıslak saç diyerek sesleniyor!



Yandan ayrılmış saç

Islak saç ile mükemmel bir uyum yakalayan yandan ayrılmış saç stili, alışılmış rutinlerin dışına çıkarak yeni ve taze bir görünüm sunmak için stil ilhamı oluşturuyor. Yandan ayırdığınız ıslak görünümlü bu baharın stil kraliçesi gibi hissedin.

Y2K enerjisi

Bu saç modeli bir geçmişe dönüş havası verdiyse, modern dokunuşlar eşliğinde nostaljik ruh için Y2K tam da size göre! Salaş ve eğlenceli bir stil için Y2K enerjisinden yararlanabilirsiniz.

Bağlanmış saç modeli

Hazır, bu baharda rutinlerin dışına çıkmak ve taze görünümlere sahip olmak söz konusuyken saçınızı basit bir at kuyruğu yapma fikrini de geride bırakıyoruz. Saçları bağlamanın pek çok harika yolu var.

Bedhead stili

Eğer saçınız biraz düz ve biraz da kabarıksa hiç sorun değil. Onunla savaşma. Aralarına birkaç örgü dokunuşuyla tamamen doğal bir stile sahip olabilirsiniz.

