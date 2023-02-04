Modanın ve medyanın zirvesine taht kurmuş ünlü isimleri ‘Haute Couture Moda Haftası‘nda karşılamak onları adeta yakından tanımak gibi! Couture, ne kadar eşsizse Couture Moda Haftası’na eşlik eden ünlü isimler de kendi stillerinin benzersiz estetiklerini ortaya koymayı o denli başarıyor. Tutkulu, zarif, vahşi, özgür, modern… Birbirinden etkileyici tarzdaki kusursuz enerjilerini yansıtan ünlü isimlerin görünümlerine yakından bakmaya hazır mısınız?

Valentino

‘Pembe’ deyince aklımıza ilk gelen tabii ki Valentino! Yıldız isimlerimizin havasında toprak ve pembe renklerinin odağımızda olması sıcak ama bir o kadar da dengeli bir atmosferin hakim olduğunu gösteriyor. Tutkulu, bağlı ancak aynı zamanda özgür… Neden olmasın? Çok da cezbedici olmuş görünüşe göre…

Fendi

Fendi ile modern çizgiler dahilinde karşımıza çıkan ünlü isimlerimizin stillerine bakacak olursak eğer güçlü dokunuşlarla beraber şıklığa davet edecek capcanlı bir ruh eşlik ediyor. Aslında sadece, Amber Valetta abartısız bir duruşla özgünlüğü tercih etti.

Dior

Zarafetin kendisini usulca gösterdiği ancak iddialı detaylar gizli bir kırmızı çizginin hala geçerli olduğuna işaret ediyor. Keskin siluetlerle saf dokunuşların cazibesinden yana olan ünlü isimlerimiz stil estetiklerini etkileyici bir görünümle yansıttı. Söz konusu ‘Dior’ elbette…

Schiaparelli

İşte şimdi farklı bir tondan konuşmanın zamanı! Zira, yıldız isimlerimiz stilleriyle en üst noktalardan adeta Haute Coutre’da ben buradayım diyerek sesleniyor. Doja Cat ve Kylie Jenner bu durumu zirveye taşımayı başardı diyebiliriz.

CHANEL

Sade dokunuşlar da sizi şıklığın ötesine geçirebilir. Cezbedici olmak için çizgilerin çok da dışına çıkmamızın gerek olmadığını ‘Chanel’e eşlik eden yıldız isimlerimiz bize bunu çok net gösteriyor. Tabii ruhunuzun ne dediği daha önemli.

Georges Chakra, Elie Saab, Paul Gaultier

Asil sularda yüzmenin zamanı! Özgün detaylarla stilini yansıtan ünlü isimler, görünümleriyle havalı ve cezbedici bir duruş sergilediler. Coco Rocha, tüylü bir üstle opera eldivenleri ve çekici saç modeliyle etkileyici bir hava sergiledi. Pritika Swraup, baharı sembolize eden pembe ombre detaylı takım stiliyle modernliğe imza atarken; Kylie Jenner siyahın keskin havasını yumuşak renklere sahip saten üstle dengeledi.

Rahul Mishra, Giambattista Valli, Armani Prive

Coco Rocha, göze çarpan enerjisini parlak-salaş görünümüyle beraber gösterişli ve hareketli bir kürkle zenginleştirerek stilini tamamladı. Rahul Mishra ve Giambattista Valli’de stilini yansıtan ünlü isimler ise, bahar ve çiçek dokunuşlarıyla tasarımcı-konsept ilişkisi arasında harika bir uyum yakaladılar. Yıldız isimlerimiz bize baharın tazeliğini şimdiden çağırıyor gibi görünüyor.

Ecrin Engin