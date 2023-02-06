2023 Grammy Ödülleri, Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin yıldızları arasında bulunan Harry Styles ve Lizzo gibi isimler ise kırmızı halıda dikkat çekici silüetlere imza attılar. İşte 65. Grammy Ödülleri’nde şıklığıyla ön plana çıkan ünlü isimler!
Doja Cat
Harry Styles
Taylor Swift
Megan Fox ve Machine Gun Kelly
Lizzo
Paris Hilton
Jack Harlow
Sam Smith, Kim Petras, Violet Chachki ve Gottmik
Cardi B ve Offset
Charlotte Lawrence
Heidi Klum
Landon Barker
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