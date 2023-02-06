2023 Grammy Ödülleri, Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin yıldızları arasında bulunan Harry Styles ve Lizzo gibi isimler ise kırmızı halıda dikkat çekici silüetlere imza attılar. İşte 65. Grammy Ödülleri’nde şıklığıyla ön plana çıkan ünlü isimler!

Doja Cat

Harry Styles

Megan Fox ve Machine Gun Kelly

Lizzo

Paris Hilton

Jack Harlow

Sam Smith, Kim Petras, Violet Chachki ve Gottmik

Cardi B ve Offset

Charlotte Lawrence

Heidi Klum

Landon Barker

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