Bahar mevsimine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu demek oluyor ki düğün sezonuna adım atmak üzereyiz. Düğünlerinizde fark yaratacak fikirler arıyorsanız bu yazımız tam size göre. Hadi gelin beraber göz atalım.

1- Resmi davetiyeden renkli davetiyelere

Davetiyeler, kimine göre gereksiz kimine göre sıradan ya da sadece olması yeterli. Peki siz ufak detaylara önem verenlerden misiniz? Eğer detaycısanız bu tavsiyemiz sizlere. Daha renkli davetiyeler ile dilerseniz kendinizi, dilerseniz lokasyonu hatta ve hatta düğün planınızı grafikler ile davetlilere aktarabilirsiniz.

2- Tek kullanımlık kamera ile anı ölümsüzleştirin

Analog kameraların modası ne kadar geçmiş olsa da sizlere büyük anılar bırakacaktır. Dilerseniz davetlilerinizi, dilerseniz onlar sizi çekip gece boyu eğlenceli anlar yakalayabilirsiniz. Her ne kadar dijitale geçersek geçelim kimileri eski dönemleri seviyor öyle değil mi?

3-Favori içeceklerinizi paylaşın

Çift olarak sevdiğiniz içecekleri menünüze ekleyebilirsiniz. İsimleriniz ile beraber favori içeceklerinizi davetlileriniz ile paylaşabilir onlarında deneyimlemesini sağlayabilirsiniz.

4-Gelinlik ile şapka olur mu?

Evet oluyor. Düğününüzün temasına en uygun şapka tercihi ile dikkatleri iki katına çıkarabilirsiniz. En cool aksesuar trendlerinden bir tanesi olabilir.

Yaren AYDIN

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