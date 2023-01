1995 yılından beri düzenlenen Critics Choice Ödülleri, bu yıl da görkemli bir geceye ev sahipliği yaptı. Ödül alan isimler kadar kırmızı halıdaki görünümleriyle de konuşulan geceye birçok ünlü isim katıldı. Ünlü isimlerin kırmızı halı görünümlerine gelin bir göz atalım…

The Dropout dizisiyle gecede hem ‘en iyi mini dizi’ hem de ‘en iyi mini dizi kadın oyuncusu’ dalında ödül alan Amanda Seyfried, geceye Christian Dior elbisesiyle katıldı.

Gecenin en çok ödül alan filmlerinden biri olan ‘Everything Everywhere All at Once‘ oldu. Everything Everywhere All at Once’ın başarılı oyuncularından Ke Huy Quan ise ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Geceye Max Mara takımıyla katılan Cate Blanchett, Tar filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Andrew Garfield, ZEGNA takımıyla

Elle Fanning, Alexander McQueen elbisesiyle

The White Lotus dizisiyle aday olan Aubrey Plaza, geceye Louis Vuitton elbisesiyle katıldı.

Milly Alcock, Giuseppe Zanotti elbisesiyle

Sebastian Stan, Givenchy takımıyla

Anya Taylor- Joy, Dior elbisesiyle

Glen Powell, Brunello Cucinelli takımıyla

Julia Roberts, Schiaparelli elbisesiyle

Phoebe Dynevor, Louis Vuitton elbisesiyle

