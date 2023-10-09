13. Cuma

Korku filmi tutkunu olup Jason Voorhees’e kalplerinde özel bir yer verenlerin çok seveceği 13. Cuma temalı bir tırnak tasarımıyla dosyayı açıyoruz. Enerjisini tamamlaması için daha uzun ve keskin bir tırnak modeli kullanmak da güzel bir fikir gibi duruyor!

Alışılmış Halloween çizgisi

Cadılar Bayramı denilince akıllara gelen her şeyin bir tırnak tasarımında birleştiğini düşünün. Turuncu rengi, örümcek ağı, iskelet, krom detaylar…

Krom kan damlaları

Cadılar Bayramı ruhunu en iyi yansıtan bir diğer tema ise tabii ki kan damlaları! Kromla birleşince daha da ürkütücü gözüktüğü de aşikar.

Minimal severlere

Daha sade tırnak görünümünden hoşlanıp, Cadılar Bayramı ruhundan da mahrum kalmamak isteyenler için biçilmiş kaftan olan bu tasarım; hem çok sevimli, hem de çok kullanışlı gözüküyor!

Gotik

Bu Halloween’e vampir olarak katılmak isteyenlere, gotik tarz hoşuna gidenlere uygun bu son derece ‘ekstra’ görünümlü modelle oldukça dikkat çekeceğiniz belli!

Örümcek ağlarını ördü

Çok sevdiğimiz klasik French manikürüyle Halloween’in olmazsa olmazı örümcek ağlarını birleştirirsek, bi de üzerine bunu krom detaylarla süslersek ne mi olur? Ortaya şahane bir Cadılar Bayramı tasarımı çıkar!

Gerçekçi kan desenleri

Tabana cilt görünümü verecek doğal tonda bir oje, üzerine kırmızıyla yapılmış kan lekeleri… Bir de tırnakları stiletto şeklinde törpülersek Cadılar Bayramı tırnaklarımız hazır!

Hayalet ve kedinin birleşimi

Sağ elde Halloween ruhlu hayalet, sol elde sevimli kediler… İkisini de dene, tarafını seç!

Yazı: Beste Doğan