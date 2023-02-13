1977’den beri her yıl pop müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği BRIT Ödülleri, dün gece Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüllü komedyen Mo Gilligan’ın sunduğu geceye dört kategoride de ödül kazanan Harry Styles, geceye damga vuran isim oldu.
Yılın Albümü
Harry Styles – Harry’s House
Yılın Sanatçısı
Harry Styles
Yılın Şarkısı
Harry Styles – “As It Was”
En İyi R&B Albümü
Harry Styles
En İyi Grup
Wet Leg
En İyi Yeni Sanatçı
Wet Leg
En İyi Uluslararası Grup
Fontaines DC
En İyi Uluslararası Sanatçı
Beyoncé
Yılın Uluslararası Şarkısı
Beyoncé – “Break My Soul”
Yükselen Yıldız
Flo
En İyi Alternatif / Rock Albüm
The 1975
En İyi Dans Albümü
Becky Hill
En İyi Hip-Hop / Rap / Grime Albümü
Aitch
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