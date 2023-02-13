1977’den beri her yıl pop müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği BRIT Ödülleri, dün gece Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüllü komedyen Mo Gilligan’ın sunduğu geceye dört kategoride de ödül kazanan Harry Styles, geceye damga vuran isim oldu.

Yılın Albümü

Harry Styles – Harry’s House

Yılın Sanatçısı

Harry Styles

Yılın Şarkısı

Harry Styles – “As It Was”

En İyi R&B Albümü

Harry Styles

En İyi Grup

Wet Leg

En İyi Yeni Sanatçı

Wet Leg

En İyi Uluslararası Grup

Fontaines DC

En İyi Uluslararası Sanatçı

Beyoncé

Yılın Uluslararası Şarkısı

Beyoncé – “Break My Soul”

Yükselen Yıldız

Flo

En İyi Alternatif / Rock Albüm

The 1975

En İyi Dans Albümü

Becky Hill

En İyi Hip-Hop / Rap / Grime Albümü

Aitch

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