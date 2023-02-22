Ünlü isimler 2023 BAFTA Film Ödülleri için kırmızı halıda bir araya geldi. Yılın merakla beklenen ödül sezonunun ilk büyük törenlerinden biri olan BAFTA Film Ödülleri, Londra’daki Southbank Centre’daki Royal Festival Hall‘da gerçekleşti. Alison Hammond ve Richard E. Grant’in ev sahipliğini yaptığı BAFTA Film Ödülleri, sinema dünyasının yıldız isimlerinden bazıları büyüleyici görünümleriyle kırmızı halıya eşlik ettiler.

Alison Hammond ve Richard E. Grant’in ev sahipliğini yaptığı bu yılki BAFTA Film Ödülleri’nde sinema dünyasının yıldız isimlerinden bazılarının en iyi stil şıklıkları ve görkemli görünümleriyle ‘kırmızı halı‘da yer aldı. Florence Pugh destansı bir Nina Ricci elbisesiyle sarsıldı, Anya Taylor-Joy dramatik bir Schiaparelli Couture görünümüyle hayran bıraktı, Kate Middleton ise tek renkli McQueen içinde her zamankinden daha şık görünüyordu. Geceye şık görünümleriyle damga vuran ünlü isimler göz alıcı tasarım elbiselerini, yakından baktığınızda fark edeceğiniz üzere küçük mavi kurdeleler ile beraber anlamlı bir dokunuşla süsledi. Jamie Lee Curtis , Cate Blanchett ve Angela Bassett gibi yıldızlar, dünyanın dört bir yanındaki mültecilere desteklerini göstermek için rozetleri taktılar. 2023 BAFTA Film Ödülleri’nin en iyi stil görünümlerine sahip olan ünlü isimlere göz atmaya hazır mısınız?

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Ecrin Engin

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