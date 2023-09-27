Her sezon değişen trendler, popülerleşen renkler, desenler derken işin ucu tabii ki de kombinin en eğlenceli kısmı aksesuarlara da dokunuyor. Gelin birlikte 2023-24 sonbahar/kış sezonunun, feminenliği oldukça ön planda olan ayakkabı trendlerine birlikte göz atalım!

Sivri burun geri dönüyor!

Uzun süredir yerini küt burunlara bırakan sivri burun, bütün feminenliğiyle geri dönüş yapıyor. Keskin hatlarıyla görünümü oldukça yükselten sivri burunlar; stilettolar, çizmeler, düz tabanlar farketmeksizin tüm formlarda trend olacağının sinyallerini verdi. İster bir kokteyl gecesinde jean ve blazer ceketle kombinleyip Hailey Bieber havası yakalayın, isterseniz bir akşam yemeğinde bej triko pantolon ve tüvit ceketle kombininizi tamamlayıp Sofia Richie’yle popülerleşen sessiz lüks akımına ayak uydurun; günün sonunda şık görünmemeniz neredeyse imkansız.

60’lar esintisi

Matilda Djerf, Sofia Boman gibi giyim tarzlarıyla sosyal medyada popülerleşen ve birçok kadına stil ilhamı olan isimlerde sıklıkla gördüğümüz “kitten heels”leri 2023-24 sonbahar/kış sezonunda daha sık göreceğiz gibi görünüyor. İçindeki dişiliği açığa çıkarırken hanım hanımcık görünümünden ödün vermek istemeyenler için birebir olan bu ayakkabılar; rahatına düşkünleri biraz zorlayabilir.

Mokasenler bizimle yola devam ediyor

Birkaç sezondur dolaplarımızda yer edinen mokasenler, 2023-24 sonbahar/kış sezonunda da kurtarıcılarımızdan olacak. Rahatlığıyla, her görünümü dengeleyen yapısıyla, çeşitli renkleri ve tabanlarıyla mokasenlere bu sezon bolca denk geleceğimiz belli!

Çorap çizmelere yeniden merhaba

Geçmiş yılların trendi çorap çizmeler, 2023-24 sonbahar/kış sezonunda güçlü bir şekilde geri dönüyor. Kış aylarında joker parça olmaya aday çorap çizmeleri hala elden çıkartmamış olanlar, bu sezon dolaplarının tozlu raflarından çıkartma hazırlığına başlasalar iyi olur!

Tahtın yeni sahibi T-bar

Bir süredir popülerliğini koruyan, moda tutkunlarının favorisi haline gelmiş oldukça kullanışlı Mary Jane 2023-24 sonbahar/kış sezonunda yerini kendisini andıran, nostaljik görünümlü T-bar’a bırakmaya hazırlanıyor. Jeanlerle kombinlenince başka, eteklerle kombinlenince bambaşka bir görünüm sunan T-bar’ları görmek için sabırsızlanıyoruz!

Yazı: Beste Doğan