Hailey Biber ve Kendall Jenner gibi Amerikalı popüler kişilerin makyaj artisti Mary Phillips, Clean Girl makyajı için tavsiyeler verdi.

Yeni neslin tarzına yön veren Los Angeleslı ünlüler; saatlerce setlerde makyaj ve saç hazırlıklarının ardından günlük hayatta oldukça sade stilleri ve makyajlarıyla oldukça çok konuşuluyor.

Bu makyajda ciltler sade, parlak ve minimal ürünler ile hazırlanıyor.

1- Temiz Cilt

Temiz bir cilt için ihtiyacınız olan şeyler güneş kremi, nemlendirici serum ve günlük kreminiz. Bu hazırlığının ardından cilt tipinize ideal baz kullanımı tercih etmeniz ve en hafif yapılı fondöten veya bb kremi yüzünüze uygulamanız gerekir. Kullandığınız ürünlerin hafif ışıltı içermesi cildinizi epey sağlıklı gösterecektir.

2- Işıltılı Makyaj

İnce ten makyajınızın ardından sıra gözlerde. Clean Girl trendinde gözler hafif ışıltılı ya da doğal bir kapatıcılıkta. İstenilen etkiyi tel tel ayrılmış yoğun kirpiklerde bulabiliriz. Unutmayın ki bu makyajımızda hiç bir abartıya kaçmıyoruz.

3-Sağlıklı Yanaklar

Gözlerin ardından makyajımızın son adımına geçiyoruz. Cildimizi sağlıklı gösterecek şeylerden birisi de allık! Canlı mı canlı pembe? Allıklara kim hayır diyebilir ki? Yanaklarınıza, göz kapaklarınıza ve burnunuza biraz allık geçmeniz sizleri daha sağlıklı ve temiz göstercektir. Işıltılı bronzerlar ve eklemek isterseniz biraz da çil ile makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Son derece doğal, çabasız ve popüler olan bu makyajı denemenizi ALL editörleri olarak tavsiye ediyoruz. Hem zamandan tasarruf edeceksiniz, hem de iş yerinde okulda nerede isterseniz tercih edebileceğiniz bir yöntem.

Yaren AYDIN

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