Yeni yıla girmeden hemen önce filmseverler için ‘2022 yılının en sevilen 30 filmi’ listemizi hazırladık. Çok fazla filmin vizyona girdiği bu yılda bazı filmler gişe rekorları kırarken, bazıları ise beklediği ilgiyi göremedi. IMDb bu yılın en iyi filmlerini listeledi. Bilim kurgu, fantastik, korku ve dram türündeki çeşitli filmlerin yer aldığı bu listedeki yapımlar arasında en çok izlenilenleri sizler için düzenledik. Aralarında daha önce izlemediğiniz filmler varsa, en kısa sürede izlemenizi tavsiye ederiz. Hepinize iyi seyirler dileriz…
1. Top Gun: Maverick
Tür: Aksiyon, Dram
Yönetmen: Joseph Kosinski
Oyuncular: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer
2. Jurassic World: Hakimiyet
Puan: 5,7
Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Yönetmen: Colin Trevorrow
Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill
3. Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında
Puan: 6,9
Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
Yönetmen: Sam Raimi
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong
4. Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi
Puan: 6,6
Tür: Animasyon, Macera, Komedi
Yönetmenler: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val
Oyuncular: Steve Carell, Pierre Coffin, Alan Arkin, Taraji P. Henson
5. Black Panther: Yaşasın Wakanda
Puan: 7,2
Tür: Aksiyon, Macera, Dram
Yönetmen: Ryan Coogler
Oyuncular: Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke
6. The Batman
Puan: 7,8
Tür: Aksiyon, Suç, Dram
Yönetmen: Matt Reeves
Oyuncular: Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell
7. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü
Puan: 6,3
Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
Yönetmen: Taika Waititi
Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson
8. Changjin Gölündeki Savaş 2
Puan: 5,4
Tür: Aksiyon, Dram, Tarih
Yönetmenler: Hark Tsui, Kaige Chen, Dante Lam, Jianxin Huang, Ju-chun Park
Oyuncular: Jing Wu, Jackson Yee, Michael Koltes, Tom Markovic
9. Du xing yue qiu
Puan: 6,5
Tür: Komedi, Bilim Kurgu
Yönetmen: Chiyu Zhang
Oyuncular: Teng Shen, Li Ma, Yuan Chang, Chengru Li
10. Avatar: Suyun Yolu
Puan: 8
Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
Yönetmen: James Cameron
Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang
11. Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları
Puan: 6,2
Tür: Macera, Aile, Fantezi
Yönetmen: David Yates
Oyuncular: Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler
12. Kirpi Sonic 2
Puan: 6,5
Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
Yönetmen: Jeff Fowler
Oyuncular: James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz, Tika Sumpter
13. Uncharted
Puan: 6,3
Tür: Aksiyon, macera
Yönetmen: Ruben Fleischer
Oyuncular: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali
14. Black Adam
Puan: 6,5
Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
Yönetmen: Jaume Collet-Serra
Oyuncular: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo
15. Elvis
Puan: 7,4
Tür: Biyografi, Dram, Müzik
Yönetmen: Baz Luhrmann
Oyuncular: Tom Hanks, Austin Butler, Olivia DeJonge, Helen Thomson
16. Kim Demiş Kötüyüz Diye?
Puan: 6,8
Tür: Animasyon, Macera, Komedi
Yönetmen: Pierre Perifel
Oyuncular: Sam Rockwell, Marc Maron, Awkwafina, Craig Robinson
17. Suikast Treni
Puan: 7,3
Tür: Aksiyon, Komedi, Gerilim
Puan: David Leitch
Oyuncular: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry
18. Işıkyılı
Puan: 6
Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera
Yönetmen: Angus MacLane
Oyuncular: Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sohn, Taika Waititi
19. Zhe ge sha shou bu tai leng jing
Puan: 6,1
Tür: Komedi
Yönetmenler: Wenxiong Xing, Ru Qian
Oyuncular: Li Ma, Xiang Wei, Minghao Chen, Dayong Zhou
20. Gülümse
Puan: 6,6
Tür: Korku, Gizem, Gerilim
Yönetmen: Parker Finn
Oyuncular: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert
21. Qi ji · Ben xiao hai
Puan: 6,7
Tür: Komedi, Drama
Yönetmen: Muye Wen
Oyuncular: Jackson Yee, Yu Tian, Halin Chen, Xi Qi
22. DC Süper Evciller Takımı
Puan:7,2
Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera
Yönetmenler: Jared Stern, Sam J. Levine
Oyuncular: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski
23. Kayıp Şehir
Puan: 6,1
Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
Yönetmenler: Aaron Nee, Adam Nee
Oyuncular: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da’Vine Joy Randolph
24. One Piece Film: Red
Puan:6,9
Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera
Yönetmen: Gorô Taniguchi
Oyuncular: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi
25. Hayır
Puan: 6,9
Tür: Korku, Gizem, Bilim Kurgu
Yönetmen: Jordan Peele
Oyuncular: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea
26. Cennete Bilet
Puan: 6,2
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Ol Parker
Oyuncular: George Clooney, Sean Lynch, Julia Roberts, Arielle Carver-O’Neill
27. Morbius
Puan: 5,2
Tür: Aksiyon, Macera, Korku
Yönetmen: Daniel Espinosa
Oyuncular: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris
28. Black Phone
Puan: 6,9
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Scott Derrickson
Oyuncular: Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Jeremy Davies
29. Scream 5
Puan: 6,3
Tür: Korku, Gizem, Gerilim
Yönetmenler: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Melissa Barrera
30. Death On The Nile
Puan: 6,3
Tür: Suç, Dram, Gizem
Yönetmen: Kenneth Branagh
Oyuncular: Tom Bateman, Annette Bening, Kenneth Branagh, Russell Brand
Hilal Tüfekçi
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