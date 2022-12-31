Yeni yıla girmeden hemen önce filmseverler için ‘2022 yılının en sevilen 30 filmi’ listemizi hazırladık. Çok fazla filmin vizyona girdiği bu yılda bazı filmler gişe rekorları kırarken, bazıları ise beklediği ilgiyi göremedi. IMDb bu yılın en iyi filmlerini listeledi. Bilim kurgu, fantastik, korku ve dram türündeki çeşitli filmlerin yer aldığı bu listedeki yapımlar arasında en çok izlenilenleri sizler için düzenledik. Aralarında daha önce izlemediğiniz filmler varsa, en kısa sürede izlemenizi tavsiye ederiz. Hepinize iyi seyirler dileriz…

1. Top Gun: Maverick

Puan: 8,4

Tür: Aksiyon, Dram

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer

2. Jurassic World: Hakimiyet

Puan: 5,7

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yönetmen: Colin Trevorrow

Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill

3. Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında

Puan: 6,9

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Sam Raimi

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong

4. Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

Puan: 6,6

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmenler: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val

Oyuncular: Steve Carell, Pierre Coffin, Alan Arkin, Taraji P. Henson

5. Black Panther: Yaşasın Wakanda

Puan: 7,2

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke

6. The Batman

Puan: 7,8

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell

7. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

Puan: 6,3

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson

8. Changjin Gölündeki Savaş 2

Puan: 5,4

Tür: Aksiyon, Dram, Tarih

Yönetmenler: Hark Tsui, Kaige Chen, Dante Lam, Jianxin Huang, Ju-chun Park

Oyuncular: Jing Wu, Jackson Yee, Michael Koltes, Tom Markovic

9. Du xing yue qiu

Puan: 6,5

Tür: Komedi, Bilim Kurgu

Yönetmen: Chiyu Zhang

Oyuncular: Teng Shen, Li Ma, Yuan Chang, Chengru Li

10. Avatar: Suyun Yolu

Puan: 8

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang

11. Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları

Puan: 6,2

Tür: Macera, Aile, Fantezi

Yönetmen: David Yates

Oyuncular: Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler

12. Kirpi Sonic 2

Puan: 6,5

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Jeff Fowler

Oyuncular: James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz, Tika Sumpter

13. Uncharted

Puan: 6,3

Tür: Aksiyon, macera

Yönetmen: Ruben Fleischer

Oyuncular: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali

14. Black Adam

Puan: 6,5

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Oyuncular: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo

15. Elvis

Puan: 7,4

Tür: Biyografi, Dram, Müzik

Yönetmen: Baz Luhrmann

Oyuncular: Tom Hanks, Austin Butler, Olivia DeJonge, Helen Thomson

16. Kim Demiş Kötüyüz Diye?

Puan: 6,8

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yönetmen: Pierre Perifel

Oyuncular: Sam Rockwell, Marc Maron, Awkwafina, Craig Robinson

17. Suikast Treni

Puan: 7,3

Tür: Aksiyon, Komedi, Gerilim

Puan: David Leitch

Oyuncular: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry

18. Işıkyılı

Puan: 6

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yönetmen: Angus MacLane

Oyuncular: Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sohn, Taika Waititi

19. Zhe ge sha shou bu tai leng jing

Puan: 6,1

Tür: Komedi

Yönetmenler: Wenxiong Xing, Ru Qian

Oyuncular: Li Ma, Xiang Wei, Minghao Chen, Dayong Zhou

20. Gülümse

Puan: 6,6

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

Yönetmen: Parker Finn

Oyuncular: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert

21. Qi ji · Ben xiao hai

Puan: 6,7

Tür: Komedi, Drama

Yönetmen: Muye Wen

Oyuncular: Jackson Yee, Yu Tian, ​​Halin Chen, Xi Qi

22. DC Süper Evciller Takımı

Puan:7,2

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yönetmenler: Jared Stern, Sam J. Levine

Oyuncular: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski

23. Kayıp Şehir

Puan: 6,1

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yönetmenler: Aaron Nee, Adam Nee

Oyuncular: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da’Vine Joy Randolph

24. One Piece Film: Red

Puan:6,9

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yönetmen: Gorô Taniguchi

Oyuncular: Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi

25. Hayır

Puan: 6,9

Tür: Korku, Gizem, Bilim Kurgu

Yönetmen: Jordan Peele

Oyuncular: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea

26. Cennete Bilet

Puan: 6,2

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Ol Parker

Oyuncular: George Clooney, Sean Lynch, Julia Roberts, Arielle Carver-O’Neill

27. Morbius

Puan: 5,2

Tür: Aksiyon, Macera, Korku

Yönetmen: Daniel Espinosa

Oyuncular: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris

28. Black Phone

Puan: 6,9

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Scott Derrickson

Oyuncular: Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Jeremy Davies

29. Scream 5

Puan: 6,3

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

Yönetmenler: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Melissa Barrera

30. Death On The Nile

Puan: 6,3

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Tom Bateman, Annette Bening, Kenneth Branagh, Russell Brand

Hilal Tüfekçi

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