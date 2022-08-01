Time Dergisi 2022 yılının ‘En Harika Yerler Listesi’ni açıkladı. Dünyanın en seçkin yerlerini sıralayan dergi, İstanbul’un yeni ve gözde mekanlarından olan ‘Galataport’u da listesine dahil etti. Görkemli boğaz manzarasına bakan Galataport, “Klasik bir yeniden doğuş” ifadesiyle dünyanın en harika yerlerinden biri olarak seçildi. İşte 2022 yılının en harika yerleri…

1. Ras Al Khaimah – “Aşırı zevkler”

2. Park City – “Yıl boyu eğlence”

3. Galapagos – “Görmek ve korumak için”

4. Dolni Morava – “Eşsiz manzaralar”

5. Seul – “En akıllı şehir”

6. Great Barrier – “Denizin altında”

7. Doha – “Dünya Kupası mucizeleri”

8. Detroit – “Yeni keşfedilmiş zafer”

9. Kerala – “Ekoturizmin gözdesi”

10. The Arctic – “Buzu kırmak”

11. Ahmedabad – “Kapsamlı öğreniş”

12. Nairobi – “Kültürel şehir”

13. Valencia – “Geleceğe tasarla”

14. Queenstown – “Yüksek uçulan macera”

15. Hwange National Park – “Korunma altındaki safari”

16. Historic Silk Road Sites – “Antik bir yoldan yürümek”

17. São Paulo – “Brezilya’ya dönüş”

18. Trans Bhutan Trail – “Nefes kesici göç”

19. Devon – “Manzarada kaybolmak

20. Bali – “Resortpalooza!”

21. Uluslararası Uzay İstasyonu – “Dünyadışı”

22. Kyushu Adası – “Volkanik güzellik”

23. Rapa Nui – “Zamana direnen kültür”

24. Salta- “Gerçekçi cazibe”

25. Portree – “Viski ve vahşilik”

26. Tofino – “Daha vahşi bir batı”

27. Boracay – “Yeniden Doğan cennet”

28. Madeira – “Avrupai tropikallik”

29. Franschhoek – “Şarap sevenlerin rüyası”

30. Miami – “Şu an çok sıcak/popüler”

31. El Chaltén – “Lüks park neşesi”

32. Bogota – “Şehrin döngüsü”

33. The Alentejo – “Pastoral kaçış”

34. Lower Zambezi National Park – “Vahşi hayatla bütünleşmek”

35. Kaunos – “Ukrayna için sanat”

36. Setouchi – “Sanatın içinde kaybolmak”

37. Calabria – “Çizme çevresin yürüyüş”

38. San Francisco – “Harika Golden Gate”

39. Skelleftea – “İskandinav sıcaklığı”

40. Kopenhag – “Geleceğe sürmek”

41. Marsilya – “Akdeniz sevdası”



42. Thessaloniki – “Mutfağı yeniden yazan yer”

43. Galataport İstanbul – ” Klasik bir yeniden doğuş”

44. İlulissat – “Buz gibi bir eğitim”

45. Jamaica – “Yıl boyu parti”

46. Fremantle – “Ye, iç ve Avusturalyalı ol”

47. Toronto – “Taze bakış açıları”

48. Kigali – “Daha bir gelecek inşa etmek”

49. Riviera Nayarit – “Gizli cevher”

50. Portland – “Herkes sıcak karşılanır”

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