Aşkları kadar gelinlikleri de çok konuşulan 2022 yılının en çok konuşulan gelinleri listemiz, dünyanın dört bir yanında kıyılan nikahlar, günler süren düğünler, çeşit çeşit gelinlikler ve daha fazlası ile karşınızda…

Gökçe Bahadır-Emir Ersoy (25 Şubat)

Oyuncu Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı’da evlendi. Çift, Alaçatı’da nikah kıydı. Güzel gelin Züleyha Kuru imzalı gelinliği ile beğenileri topladı.

Demet Evgar-Levent Babataş (17 Mart)

Oyuncu Demet Evgar uzun yıllardır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş, minik bir nikah töreni ile evlendi. Ailesinin Emirgan’daki evinde nikah kıyan Evgar, gelinliğinin annesine ait olduğunu belirtti.

Dila Tarkan-Dağhan Doğruer (25 Mart)

Sosyetik güzel Dila Tarkan uzun zamandır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer’le nikah masasına oturdu. Çift Yunanistan’ın Atina şehrinde nikah kıydı,3 gün 3 gece süren bir düğün ile evlendiler.Züleyha Kuru imzalı gelinlik bir süre magazinde çok konuşuldu.

Mustafa Sandal-Melis Sütşurup (11 Haziran)

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup haziran ayında evlendiler.Melis Sütşurup’un gelinliği de 2022 gelinleri arasında en gözdelerinden.Çift İtalya’nın başkenti Roma’da ‘evet’ dedi.

Ebru Şahin-Cedi Osman (1 Temmuz)

Oyuncu Ebru Şahin ve popüler basketbolcu Cedi Osman, Çeşme’de düğün yaptı.Danielle Frankel imzalı tam 3 farklı gelinlik giyen genç oyuncu gözlerimizi mest etti.

Özge Gürel-Serkan Çayoğlu (15 Temmuz)

Genç Oyuncu Özge Gürel ile ekranların beğenilen ismi Serkan Çayoğlu evlendi.

Oyuncu Serkan Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Almanya ‘ da gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Özge Gürel nikahta Özlem Kaya imzalı elbise tercih etti.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç (28 Ağustos)

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç İstanbul’da dünya evine girdi. Güzel oyuncunun düğünün en çok konuşulan detayı ise gelinlik modeli oldu.Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlik ne kadar beğenilmesede nikah sonrasında Nihan Peker’in tasarladığı ikinci gelinlik herkesi kendine hayran bıraktırdı.

Nazlı Kayı – Hacı Sabancı (3 Eylül)

Cemiyet hayatının popüler çifti olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.Sosyetik gelin Nazlı Kayı, kendisi için özel olarak tasarlanan Zuhair Murad imzalı bir gelinlik giydi.Gelin, düğün sonrası parti için yine kendisi için özel tasarlanan Vivienne Westwood Couture bir gelinlik tercih etti.Dört couture ustasının bu gelinliğin tamamlaması 384 saati buldu.

Merve Boluğur-Mert Aydın (3 Ekim)

Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile İstanbul’da nikâh masasına oturdu. Boluğur modacı Tolga Çam’ın imzasını taşıyan iki gelinlik giydi.

Engincan Ural – Merve Kaya (9 Ekim)

Çift, Bodrum’da evlendi. Güzel gelin Merve Kaya’nın Vakko marka gelinlik giydiği düğüne ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldı.

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