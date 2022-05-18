Bilim kurgu türündeki filmler, hikayesiyle merak uyandıran ve kimi zaman kendimizi hayaller kurarken bulduğumuz yapımlar arasında yer alır.

Sizin için hazırladığımız 2022 yılının en çok beklenen 10 bilim kurgu filmi listemizde, birbirinden sürükleyici hikayeleriyle bir yandan keyifli vakit geçirip, bir yandan ise derin düşüncelere dalacağınız filmlere yer verdik. (Listemiz vizyon tarihlerine göre sıralanmıştır)

İşte 2022 yılının en çok beklenen 10 bilim kurgu filmi…

1. Moonfall

IMDb Puanı: 5.2

Konu: Esrarengiz bir güç, Ay’ı Dünya’ın yörüngesinden çıkarak, onu gezegenimizle çarpışma rotasına fırlatır. Olası kıyametten birakaç hafta önce, insanlık yok olmanın eşiğindeyken, NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler dünyayı kurtarmanın anahtarına sahip olduğuna inanıyor. Ancak ona sadece bir astronot olan Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanıyor. Bu zorlu durumda kahramanlarımız, herkesi geride bırakarak uzaya imkansız gibi görünen bir göreve çıkar.

Başroller: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley

Yönetmen: Roland Emmerich

2. Everything Everywhere All at Once

IMDb Puanı: 8.7

Konu: Film, doğaüstü bir varlığın çoklu evreni yok etmesini engellemek için kendisinin paralel evren versiyonlarıyla bağlantı kuran Çinli bir göçmen kadın olan Evelyn Wang’ın hikayesini anlatıyor. Heyecan dolu bu macerada Wang, tek başına dünyayı kurtarmaya çalışacak.

Başroller: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan

Yönetmen: Dan Kwan, Daniel Scheinert

3. Morbius

IMDb Puanı: 5.1

Konu: Başkarakter Micheal Morbius, dünya üzerinde çok ender rastlanan bir kan hastalığına sahip bir biyokimyacıdır. Kendisini tedavi etmek için çalışmalar yapmaya başlayan Morbius, bir çalışması sırasında kaza sonucu insan üstü yeteneklere sahip bir vampire dönüşür, ancak ancak vampirlerle ilişkili batıl inançlı zayıflıkların hiçbirini kazanmaz.

Başroller: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona

Yönetmen: Daniel Espinosa

4. Sonic the Hedgehog 2

IMDb Puanı: 6.7

Konu: Çılgın düşman Dr. Robotnik yeni müttefikleriyle Dünya’ya geri döner. Sonic ise yaşanacak olası bir savaşın önüne geçmek için, yeni tanıştığı arkadaşı Tails ve can dostu Knuckles ile süper kötüye dönüşen Dr. Robotnik’e karşı mücadele verir.

Başroller: James Marsden, Jim Carrey, Ben Schwartz

Yönetmen: Jeff Fowler

5. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

IMDb Puanı: 7.4

Konu: Doctor Strange,paralel evrenler arasında gezebilen, kendisinin farklı evrenlerdeki versiyonları da dahil olmak üzere, çoklu evrende milyonlarca canlıyı yok etmekle tehdit eden birden fazla düşman ve kötülüklüğe karşı savaşmak için rüyalarında gördüğü esrarengiz bir genç kızla müttefik olur. Strange, bu zorlu savaşta Scarlet Witch, Wong ve diğer arkadaşlarından yardım ister.

Başroller: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams

Yönetmen: Sam Raimi

6. Jurassic World: Domination

Vizyon tarihi: 10 Haziran

Konu: Nublar Adası yok edildikten 4 yıl sonra, dinozorlar artık dünyanın pek çok yerinde insanlarla beraber yaşamaya başlıyor Bu hassas denge gelecek için yeni gelişmeler sağlayacak ve insanlığın ulaşacağı yeni bir çağda tarihin en korkutucu canlılarıyla hayatlarını paylaştığı gezegende piramidin en tepesindeki yırtıcılar olarak kalıp kalmayacağı kesinleşecek.

Başroller: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern

Yönetmen: Colin Trevorrow

7. Lightyear

Vizyon tarihi: 17 Haziran

Konu: ‘Toy Story’ serisinden tanıdığımız Buzz Lightyear’ın başlangıç hikayesinin anlatıldığı filmde, başkarekterimizin sonsuzluğa ve ötesine giden macerasında başından geçen olaylara tanıklık edeceğiz.

Başroller: Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules

Yönetmen: Angus MacLane

8. Spiderhead

Vizyon tarihi: 17 Haziran

Konu: Zeki bir vizyoner olan Steve Abnesti, işletmesini kendisine ait olduğu son teknoloji bir cezaevinde, mahkumlar, hapis cezalarının kısaltılması karşılığında, tıbbi denek olarak gönüllü olma haklarına sahiptir. Kendilerine verilen bir ilaç sayesinde çeşitli duygulara sahip olan mahkumlar, bir süre sonra duygularının gerçekliğini sorgulamaya başlar.

Başroller: Miles Teller, Chris Hemsworth, Jurnee Smollett

Yönetmen: Joseph Kosinskis

9. Nope

Vizyon tarihi: 22 Temmuz

Konu: Kaliforniya’nın iç kesimlerinde yer alan, her şeyden izole bir kasabanın sakinleri, gizemli ve tüyler ürpertici bir olaya tanıklık edecek.

Başroller: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun

Yönetmen: Jordan Peele

10. Avatar 2 (Avatar: The Way of Water)

Vizyon tarihi: 16 Aralık

Konu: İlk filmde yaşanan olaylardan 10 yıl sonrasını anlatacak olan yapımda, Jake Sully, Pandora gezegeninde kurduğu yeni ailesiyle birlikte yaşamaya başlıyor. Sully, Neytiri ve çocuklarıyla beraber mutlu bir hayat süreceklerini düşünür ancak onların peşine takılan sıkıntılar yüzünden ailesini hayatta tutabilmek için mücadele verir. Bu süreçte savaş ve yaşanan trajediler, Sully üzerinde büyük etki bırakır.

Başroller: Zoe Saldana, Michelle Yeoh, Sam Worthington

Yönetmen: James Cameron