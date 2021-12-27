Ev dekorasyonunun en belirleyici özelliklerinden biri mobilya seçimidir. Dekorasyondan perdelere, halılardan diğer tüm aksesuarlara kadar evinize alacağınız ürünler mobilya seçimine göre planlanır. Bu yüzden öncelikle eviniz için seçeceğiniz tarzı iyice düşünüp belirlemeniz gerekmektedir. Modern, klasik, ağır, sade veya diğer tarzlardan size en yakın olanı en başta seçmeniz gereklidir. Biz de tarzınızı doğru ve kolayca belirleyebilmeniz için gerekli ipuçlarını Ocasso Genel Müdür Yardımcısı Ertan Boğa’ya sorduk.

Önce kalite

Tarzı kadar dayanıklılığı da önemli olan mobilyaların seçiminde, öncelikle dikkat edilmesi gereken husus, kaliteli malzemelerden yapılmış olması ve dayanıklı olmasıdır. Çünkü tarzımızı belirledikten sonra seçtiğimiz mobilyalar uzun süre evlerimize eşlik eden eşyalardır. Eğer mobilyalar, yalnızca tarz ön planda tutularak seçilirse ve kalitelerine bakılmadan alınırsa belli bir süre sonra mobilyalarınızın sağladığı konfor azalacak ve memnuniyetsizlik başlayacaktır. Bunun için öncelikle fonksiyonelliğe ve malzeme kalitesine bakmak eşyalarınızla evinizde mutlu olmanızı sağlayacaktır.

Modern tarzlar ve şık duruş…



Yaşadığımız çağda birçok trend o kadar hızlı değişiyor ki bunları yakalamak bazen çok güç olabiliyor. Yalnız bir şeyi biliyoruz; insanlar daha sade ve minimal tarzlara, kendilerini daha yakın hissediyorlar. Küçülen evlerle birlikte tercih edilen mobilyaların, öncelikle fonksiyonelliğe sahip olması, ayrıca tarz bir duruş sergileyip evlere şıklık katması da bekleniyor.

Ergonomik tasarım

Hep tarz ve kaliteden bahsettik yalnız tüm bunlarla birlikte seçilen mobilyaların tabii ki ergonomik olması ve konfor sağlaması da en önemli önceliklerden biri. Tarzımızı yansıtan mobilyalarda rahat olmamız, yeri geldiğinde istediğimiz gibi hareket etmemiz en az kalitesi kadar önemli.

Kumaşın tarzı

Koltuklarınız için seçeceğiniz kumaşın tarzı ve rengi evinizi yansıtacağı için en önemli konulardan biri de budur. Mobilyalardan alacağınız konforu ve rahatlığı etkileyen ana etkenin kumaş olduğunu söyleyebiliriz. Ocasso olarak teknolojiyle birlikte el işçiliğini bir araya getirdiğimiz fabrikamızda, ürettiğimiz kaliteli ve konforlu kumaşlar arasından birçok seçenek sunuyoruz.

Teknoloji ve moda bir arada

Mobilyalarınızın hem tarz hem de çağın ötesinde olduğunu düşünün…

Led aydınlatmalı Boheme yatak odasından kumanda ile açılarak yatak haline gelen Voga koltuk takımına kadar birçok seçenek evinizin en modern şekilde görünmesini sağlayacak seçeneklerimiz arasında.