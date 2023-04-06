2022 yılında en çok kazanan ünlüler listesinde yer alan isimler açıklandı. Geçtiğimiz yılın en çok kazanan ünlüleri arasında şarkıcılar, yönetmenler ve oyuncular yer alıyor. İşte 2022 yılında en çok kazanan ünlüler…

10. Bad Bunny – 88 milyon dolar

Karayip reggae ve ana akım rap karışımı olan reggaeton ile Güney Amerika kökenli hip-hop alt türü Latin trap’ı birleştiren Porto Rikolu rapçi Bad Bunny, 2022 yılında Brad Pitt ile ‘Bullet Train’ filminde yer alırken, cinsiyetler arası bir stil ile dünyaya meydan okuması milyonları büyüledi. Gelirinin büyük bölümü iki konser turnesinden gelen Bunny, Corona, Cheetos ve Adidas gibi markalarla yaptığı işbirlikleri ile de kazancını katladı.

9. Taylor Swift – 92 milyon dolar

Taylor Swift’in fiziksel plak satışları, Spotify gibi platformlarda dinlenme sayısı, dijital indirmeler, lisanslama ve senkronizasyon gibi birleşik gelir akışları, kazançlarını oluşturuyor. Bu da şu soruyu akla getiriyor: 33 yaşındaki süperstar (ve sadık hayran kitlesi Swifties) ne başaramaz? 10’uncu stüdyo albümü Midnights’ı Ekim 2022’de piyasaya sürdükten sonra, Billboard Hot 100 şarkı listesinde ilk on sırayı alan ilk sanatçı olan Swift, 2023 için daha da büyük bir yılın habercisi gibi görünüyor.

8. James Cameron – 95 milyon dolar

‘Avatar: Suyun Yolu’nun gişe rekorları kırması, James Cameron’ı tüm zamanların en yüksek hasılatlı üç filmi olan ilk Avatar (2009) ve Titanic (1997) filmlerinin yönetmeni haline getirdi. İş dünyası kaynaklarına göre, Pandora’yı ikinci ziyareti en az 95 milyon dolar kazandırdı.

7. Rolling Stones – 98 milyon dolar

İngiliz rock efsaneleri, geçen yaz Avrupa’da gerçekleştirdikleri 15 konserlik turda gecelik 8.5 milyon doların üzerinde kazanç elde ettiler.

6. Brad Pitt – 100 milyon dolar

Brad Pitt’in Plan B yapımcılık şirketinin çoğunluk hissesinin aralık ayındaki satışı, vergiler düşüldükten sonra tahmini 113 milyon dolar kazanmasını sağladı. Anlaşma ayrıca Hollywood’da da konuşuldu. Pitt, ‘Bullet Train’, ‘Babylon’ ve ‘The Lost City’ filmlerindeki rollerinden tahmini 30 milyon dolar daha kazandı.

5. James L. Brooks & Matt Groening – 105 milyon dolar

Amerika’nın en sevilen çizgi film ailesi ‘The Simpsons’, Disney’nin Fox’u 52 milyar dolara satın aldıktan sonra Nisan 2019’da FX’ten tüm 30 sezonunu Disney+’a taşıdı. Dizi ortak yaratıcıları Brooks ve Groening, anlaşmayla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre, vergiler hariç yılda 105 milyon dolar kazanarak oldukça memnunlar.

4. Trey Parker & Matt Stone – 165 milyon dolar

South Park’ın şeytani ikilisi, HBO Max anlaşmasından ve İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’ni hicveden komik müzikali ‘Book of Mormon’dan elde ettikleri kazançlar sayesinde 2022 yılına damga vurdular. Kazançlarının çoğu, 2021’de imzaladıkları Paramount anlaşmasından geliyor ve bu anlaşma altı yıl boyunca ikiliye 935 milyon dolar garanti ediyor.

3. Tyler Perry – 175 milyon dolar

Çok yönlü bir kişi olan Perry’yi modern bir Rönesans adamı olarak adlandırabilirsiniz. Oyuncu-yönetmen-yazar-stüdyo patronu, film, BET TV şovları ve Atlanta’da sahip olduğu geniş üretim alanından eşzamanlı gelir akışları sayesinde kazançlı bir yıl geçirdi. Forbes’in en yüksek kazanan 10 eğlence sektörü çalışanı listesinde ikinci yılını yaşayan Perry, tahmini 1 milyar dolarlık servetiyle listenin tek milyarderi olarak yer alıyor.

2. Sting – 201 milyon dolar

17 Grammy ödüllü ve eski Police solisti olarak bilinen ve “Every Breath You Take” ve “Roxanne” gibi hit şarkılarıyla ünlenen müzisyen, solo çalışmalarıyla birlikte tüm müzikal eserlerini Universal Music Group’a şubat ayında satarak, vergiler hariç 300 milyon dolar kazandı.

1. Genesis – 230 milyon dolar

2022 yılına öncüleri arasında progresif rock müzik grubu Genesisi, eylül ayında Concord Music Group’a 300 milyon dolarlık müzik hakları satışıyla zirveye çıktı. Peter Gabriel’ın bir dönem üyesi olduğu grup, 300 milyon dolarlık anlaşmalarla Bob Dylan ve Bruce Springsteen’ın yaptığı göz kamaştırıcı değerlendirmeleri gölgede bıraktı.

Belirtmemiz gerekir ki, ünlülerin kazancı her zaman net bir sayıyla belirtilemez ve bu nedenle liste kesin olmayabilir. Ancak Forbes gibi kaynaklar, ünlülerin gelirlerini tahmin etmek için işlerini ve ticari anlaşmalarını inceler ve bazen de onların gelirlerine dair açıklamalar yaparlar. Yukarıdaki liste, Forbes gibi kaynaklar tarafından yapılan tahminlere dayanarak oluşturulmuştur.