BBC’nin haberine göre, küresel ticaret verileri “e-atık” (cep telefonu, bilgisayar, tablet vb.) kaynaklı çevresel sorunun artan boyutuna işaret ediyor. Araştırmalar, pek çok insanın eski telefonlarını geri dönüşümle değerlendirmek yerine elinde tuttuğunu gösteriyor, dünya genelinde 16 milyar cep telefonunun olduğu düşünülüyor.

WEEE’nin yürüttüğü araştırmaya göre, bu yıl 5,3 milyar cep telefonunun geri dönüştürülmeden çöpe atılacağı tahmin ediliyor.

Elektronik atık dağının 2030’a kadar yılda 74 milyon ton artacak

Çamaşır ve tost makinelerinden tablet bilgisayarlara ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) cihazlarına kadar birçok elektrikli ve elektronik atık “yığının” 2030’a kadar yılda 74 milyon ton artacağı düşünülüyor. İngiltere’de 5,63 milyar sterlin değerinde milyonlarca kullanılmamış ancak çalışan elektrikli eşyanın evlerde istiflendiği söyleniyor. WEEE’den Magdalena Charytanowicz yaptığı açıklamada, “Bu cihazlar, yeni elektronik cihazların veya rüzgar türbinleri, elektrikli araba pilleri veya güneş panelleri gibi diğer ekipmanların üretiminde kullanılabilecek pek çok değerli kaynak sunuyor” sözleriyle, geri dönüşümün düşük karbonlu toplum hedefine ulaşma açısından önemli olduğunu belirtti.

Dünya genelinde e-atıkların yüzde 17’den biraz fazlası düzgün biçimde geri dönüştürülürken Birleşmiş Milletlerin (BM) amacı, bunu 2023 yılında yüzde 30’a yükseltmek. WEEE Genel Müdürü Pascal Leroy, geri dönüşümü kolaylaştırmak için süpermarketlerde toplama kutuları tedarik etmek, yenileri teslim edildiğinde küçük kırık aletleri almak ve küçük e-atıkları iade etmek için posta kutuları kurmak gibi teşviklerin yapılması gerektiğini söyledi.

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