2022 Sonbahar Kış trendi için araştırmalara başladıysanız bu sezonun kilit oyuncusunu sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz: Korse! Seksi bir görünüm için minik croplardan ve derin dekoltelerden daha fazlasına ihtiyacınız varsa son yıllarda modern versiyonları ile hayatımıza giren korselerin takipçisi olabilirsiniz. Etkisinden hala çıkamadığımız moda haftalarının en dikkat çeken ismi Bella Hadid’in daha dün yaptığı Instagram paylaşımında dahi ön plana çıkan korse, sonbahar kombinlerimizde de bize eşlik edeceğe benziyor. Özellikle moda devleri 2022/2023 Sonbahar-Kış koleksiyonlarını sundukları an bütün baharı korselerle geçiren ünlü isimler, yeni korse kombinleriyle sezona hazırlanıyor.

Korseler, eskisi gibi nefes almanızı zorlaştırarak sizi forma sokmak için değil; sizin istediğiniz forma girmek için geri döndü. İster oversize gömleklerinizin üzerine sarın, ister elbisenizde detay olarak kullanın… Eğer korsenin tarzınıza uygun olmayacağı gibi bir şüpheniz varsa Billie Eilish ve Gigi Hadid’in Met Gala görünümlerini tekrar incelemek size ilham verebilir. Özellikle çiçek desenli vintage korseler size göre değilse Dua Lipa’nın deri ve zımba detaylı Dion Lee korsesini daha yakından görmek isteyebilirsiniz.

1 of 8 - + 1. Dua Lipa 2. Dua Lipa 3. Sydney Sweeney 4. Billie Eilish 5. Gigi Hadid 6. Gigi Hadid 7. Hailey Bieber 8. Kim Kardashian

Korse her yerde, her tarzda!

Ünlü isimlerin üzerinden sokaklara gördüğünüz zaman denemek isteyeceğiniz korseleri markalarıyla birlikte sizler için seçtik!

1 of 12 - + 1. Versace 2. Victoria Secret 3. Dion Lee 4. Zara 5. Miaou 6. Fenty by Rihanna 7. Stradivarius 8. Zara 9. Stradivarius 10. Stradivarius 11. Dolce&Gabbana 12. Victoria Secret

Cansu Karakuş

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