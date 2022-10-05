2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri (SIPA) en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olarak görülüyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğraf gelen yarışma, detaylı bir incelemenin ardından kazananlarını açıkladı. Yunanistan’daki yangında çektiği fotoğrafla Konstantinos Tsakalidis birinci olurken, Dan Winters’ın 18 dakika boyunca arılarla birlikte poz veren Angelina Jolie‘yi çektiği portre ve Türk fotoğrafçı Deniz Kalaycı eserleriyle bolca beğeni alarak ödül kazandılar. İşte 2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri’nin sahipleri…

Yılın fotoğrafı – Konstantinos Tsakalidis

Sokak fotoğrafı kategorisi birincisi – Michael Kowalczyk

Seyahat ve macera kategorisi birincisi – Rahat Bin Mustafiz

İnanılmaz yüzler ve karakterler kategorisi birincisi – Dan Winters

İnanılmaz yüzler ve karakterler kategorisi üçüncüsü – Deniz Kalaycı

Doğanın güzelliği kategorisi birincisi – Nadine Galandi

Çevrede hayvanlar kategorisi birincisi – Amos Nachoum

Spor kategorisi birincisi – Jonne Roriz

Belgesel ve fotomuhabirlik kategorisi birincisi – Fabrizio Maffei

20 yaş altı fotoğrafçı kategorisi birincisi – Raffael Gunawan

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