2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri (SIPA) en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olarak görülüyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğraf gelen yarışma, detaylı bir incelemenin ardından kazananlarını açıkladı. Yunanistan’daki yangında çektiği fotoğrafla Konstantinos Tsakalidis birinci olurken, Dan Winters’ın 18 dakika boyunca arılarla birlikte poz veren Angelina Jolie‘yi çektiği portre ve Türk fotoğrafçı Deniz Kalaycı eserleriyle bolca beğeni alarak ödül kazandılar. İşte 2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri’nin sahipleri…
Yılın fotoğrafı – Konstantinos Tsakalidis
Sokak fotoğrafı kategorisi birincisi – Michael Kowalczyk
Seyahat ve macera kategorisi birincisi – Rahat Bin Mustafiz
İnanılmaz yüzler ve karakterler kategorisi birincisi – Dan Winters
İnanılmaz yüzler ve karakterler kategorisi üçüncüsü – Deniz Kalaycı
Doğanın güzelliği kategorisi birincisi – Nadine Galandi
Çevrede hayvanlar kategorisi birincisi – Amos Nachoum
Spor kategorisi birincisi – Jonne Roriz
Belgesel ve fotomuhabirlik kategorisi birincisi – Fabrizio Maffei
20 yaş altı fotoğrafçı kategorisi birincisi – Raffael Gunawan
İlginizi çekebilir:
MTV Video Müzik Ödülleri 2022 yılının kazananları belli oldu!