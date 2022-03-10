2022 senesine hızlı bir giriş yapmıştık. Ama Ocak ayı Venüs ve Merkür retrosu ile birlikte yavaş bir aydı. Retro gezegenlerin düz seyrine geçmesi derken aslında 2022 yılı Şubat ayının ortalarından sonra başladı diyebiliriz. Retro konumunda hiçbir gezegenin olmadığı bu günlerde 2022 yılının burçlarımıza etkisini okumanın aslında tam sırası!

Mart ayı ile başlayan enerjiler için yükselen burçlara etkileri nelermiş gelin birlikte inceleyelim!

KOÇ; Bu senenin şanslı sayılabilecek burçlarından olduğunuzu belirteyim. Neden mi? Çünkü Jüpiter Mayıs ve Ekim aylarında burcunuza girecek. Ve bu da birçok konuda fırsatlara açık bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Bu bahsettiğim ayların haricinde de 12. Evinizde Balık burcunda olacağından yine size yüksek oranda koruma sağlayacak. Sizden de beklediği bu sene maneviyatınızı da ihmal etmemeniz. Hızlı bir sene içinde olacaksınız. Arada içsel dünyanızda yatırım yapmayı unutmayın. Ay düğümlerinin kazanç evinize gelecek olması, kazançlarınızı artırmak için birçok fırsat verecek. İlk 6 ay geçmişten gelen projelerinizi değerlendirip kazanca dönüştürmeniz olası gözüküyor. Dikkat etmeniz gereken alan ise eşinizin ve ortaklı gelirlerinizin olduğu alan, yani dış kaynaklara çok güvenmeden kendi yolunuza bakmanızda fayda var. Sonbahar aylarında ise Mars İkizler burcunda Retro yapacak ve sizi yakın çevreniz, komşularınız, zihniniz, iletişim ve araba alım satımı gibi alanlarda mücadele ettirecek gündemler getirebilir. Sosyal çevre ve projeleriniz, hayalleriniz üzerinde geçen sene başlayan yapılandırma da devam ediyor. Fırsatlara açık olduğunuz bu sene disiplini elden bırakmayın. Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene dilerim sevgili Koç burçları…

BOĞA; Boğalara ne desek az 😊 Öncelikle kariyer konularınızın önemi devam ediyor. Satürn kariyer alanınızı yapılandırmaya devam ederken, yepyeni sorumluluklar da edinmenize sebep oldu. Tabi Boğalar için yorucu bir süreçti. Satürn’ün sizden beklentisi disiplinli bir şekilde çalışmanız ve hedef odaklı ilerlemenize ara vermemeniz. Ay düğümlerinin de Boğa ve Akrep aksına geçişiyle birlikte ilişkiler alanınızda çok aktif süreçlere girecek. Evlilik konuları gündeminize gelebilir. Arkadaş çevrenizden bir tanıştırılma vesilesiyle evlilik yolu açılan bekar Boğalarda olacaktır. Jüpiter’in Balık seyri ise sosyal çevrenize geliyor. Arkadaş çevrenizden önemli destekler görebilirsiniz. Eğer aklınızda hep yardım kuruluşlarında çalışmak varsa bu sene tama sırası! Sonbahardaki Mars retrosu ise size kazançlarınız konusunda uyarılar yapacak. Yatırımlar için sonbaharda riskli hareketlerden kaçınıp, süreci daha garantici bir şekilde yönetmeniz gerektiğine vurgu yapıyor olacak. Genel olarak 2022 yılı boyunca değişime direnmeden yeni gelen her şeyin sizin hayrınıza olacağına inancınız tam olsun! Şimdiden hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü muhteşem bir sene dilerim Sevgili Boğalar…

İKİZLER; Düğümler artık sizin alanınızdan çıkıyor. 19 yıl sonra gelen hareketli süreç 2022 yılında bir nebze olsun azalacak diyebiliriz. Önümüzdeki sene düğümlerin yeni geçtiği alan sizden bağımlılıklarınıza dikkat vermenizi ve maneviyatınızı güçlendirmeniz gerektiğine dair vurgu yapıyor. Bu sene yeni tanışacağınız ya da danışmanlık aldığınız bir kişi ufkunuzu fazlasıyla açıp size yepyeni bir maneviyat kapısı aralamanıza olanak sağlayabilir. Ayrıca bu sene kariyer alanınıza harika bir destek geliyor. Hayallerinizi gerçekleştirme ve geçtiğimiz 2 sene boyunca yaptığınız yatırımların meyvesini toplamak adına güzel bir süreçte olacaksınız. Satürn’ün devam eden transiti yine hukuksal konulardaki hassasiyetlerin devam ettiğini, eğitim ve inanç alanlarınız ve yurtdışı işlerinizin gidişatında aksama meydana gelebileceğine hazırlıklı olmanızı istiyor. Sonbaharda ise Mars retrosu burcunuzda olacak. Geçmişten gelen aksaklıkların kesinlikle çözülmesi gerektiğine dair süreçler oluşabilir. Özellikle kredi ve vergi, sigorta gibi konular kendi kaynaklarınızı iyi yönetmeniz konusunda uyarıyor. Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene dilerim Sevgili İkizler…

YENGEÇ; Senenin bir diğer şanslı burcu olan Yengeçler, bu sene kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmek istiyor. Bekar yengeçlerin aşk hayatı bu sene epey hareketlenecek! Evli iseniz çocuklarınız ile ilgili ilgilenmeniz gereken süreçler ve onların eğitimi gibi konular sizi meşgul edebilir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan önümüzdeki sene çok güzel destekler alabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanabileceğiniz önemli fırsat ve işler ayağınıza gelebilir. Medya, pazarlama ve yurtdışı bağlantılı işleriniz var ise bu alandan da destek alacaksınız. Bu alana bağlı eğitimler almak ufkunuzu genişletebilir. Yalnız Sonbahardaki Mars retrosu sizin için kontrol edemediğiniz bir alanda gerçekleşecek. Arkanızdan dönen dedikodular var ise bir anda önünüze gelebilir ve birtakım insanlara karşı güveniniz azabilir. Bu süreci bağımlılıkları bırakmak için girişimlerde bulunarak atlatmayı denemenizi öneririm. Sağlık alanında kontrollerinizi ihmal etmeyin. Satürn Kova transiti ise geçen sene başlayan dikkatli olmanız gereken alanın krediler, ortaklı gelirler, vergiler, sigorta işleri gibi konularda devam ediyor olacak yani bu alanlar dikkatli yönetmeniz gereken alanlar olarak önemini koruyor. Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene dilerim Sevgili Yengeçler…

ASLAN; Senenin en çok değişecek olan burçlarından olan Sevgili Aslanlar, tutulmalar kariyer alanınıza geliyor. Aslanlar bu sene kariyer alanında önemli gelişmeler yaşayabilir. Büyük değişimler yapmak ve artık yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Yeni bir iş kurmak istiyorsanız kredi ve yatırımcı bulma konusunda şansınız açık. Belki de bir miras alma konusu gündeminize gelebilir. Oradan gelen para ile iş kurmak isteyebilirsiniz. Yalnız bu miras konusu aile içi iletişimi de artırabilir. Ve ailenizdeki birtakım sorunlarla da ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Özellikle aile de sağlık konuları da var ise bu konular biraz ilginizi istiyor. Evlilik alanınızda ise Satürn transiti devam ediyor. Yani sorunları 2021 yılında çözemediyseniz bu sene size tekrar hatırlatma yapacaktır. Bazı bekar Aslan burçlarına evlilik yolu da açılabilir. Sonbahardaki Mars retrosu sizi projeler ve sosyal çevre alanında biraz uğraştırabilir. Sonbaharda sosyal çevre iletişim, sözleşmeli işler alanınıza özellikle dikkat etmenizde fayda var. Yanlış diyaloglardan kendinizi korumaya bakın. Hızlı bir sene içinde olacaksınız. Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene diliyorum Sevgili Aslanlar…

BAŞAK; Geçtiğimiz sene en çok yorulan burçlardan olan sevgili Başaklar bu sene destekleneceğiniz bir sene olacak. Özellikle hukuksal konularınız var ise olumlu sonuçlanabilir. Uzak akrabalarınızdan bu sene fazlasıyla destek görebilirsiniz. Başlamak istediğiniz eğitimler ve akademik alanda hedefleriniz var ise bu sene başlatmak için harika bir dönemde olacaksınız. Yurtdışı bağlantılı işlerinizi e ticaret yoluyla genişletebilirsiniz. Geçtiğimiz 1.5 sene başlattığınız kariyer alanındaki değişikleriniz ile ilgili sonbahardaki Mars retrosu tekrar revize etmeniz gereken gündemleri getirebilir. Ayrıca Satürn transiti iş hayatında yer değişikliği, çalışanlarınız ile ilgili gündemleri de yine önünüze çıkarabilir. Bu alan sizden yeni yapılandırmalar istiyor. Yapmanız gereken kariyer konusunda disiplinli ve hedef odaklı ilerlemeniz olacaktır. Ayrıca sağlık açısından da beslenme ve rutin kontrollerinizin de önem kazandığı süreciniz devam ediyor. Dikkat etmeniz gereken alan ise yakın çevreniz ve kardeşleriniz, komşularınız ile ilgili varsa görmezden gelinen sorunlar bu sene gün yüzüne çıkabilir. Özellikle de Sonbahar döneminde bu alan alevlenecek konularla önemli dönüşümleri de beraberinde getiriyor olacaktır. Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene diliyorum Sevgili Başaklar…

TERAZİ; Önemli bir seneye giriş yapıyorsunuz. Aşka çok kıymet veren Teraziler bu sene aşklarının adını koymak isteyecekler. Satürn transiti onları flörtten daha çok ileriye yönelik kararlarınızı garantiye alma konusunda deneyimler yaşatıyor. Evli Teraziler için ise çocuk gündemleri yine yoğun bir şekilde ilgi verilmesi gereken konu olarak önünüze gelebilir. Bu sene finansal koşullar yani kendi kaynaklarınız ile ilgili aksamalar olabilir. Ama kredi, miras, ve ortaklı gelirler konusunda şans sizden yana olacak. Hatta kendi kaynaklarınızda çıkan krizleri güzel bir şekilde yönetmeye başladığınızı fark edebilirsiniz. Spiritüel konular bu sene radarınıza girmeye başlayacak. Kariyer alanınız ve günlük iş rutinlerinizde değişiklikler olabilir. İş arkadaşlarınızdan bu sene güzel destekler alabilirsiniz. Sonbaharda Mars retrosu vize işlemleri, eğitim konuları ve hukuksal alanlarınızda birtakım pürüzler çıkartıp o alanlarda mücadele vermenize neden olabilir. Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene diliyorum Sevgili Teraziler…

AKREP; Hayatınızın dönüm noktası diyebileceğimiz bir sürece giriyorsunuz. Özellikle Mayıs ayı civarı sizler için milat sayılabilecek zamanlar olacak. Tutulmalar kadersel aksınıza geldi. Yani bu sene evlilik ve ortaklık kurmak adına kadersel etkiler alacaksınız. Evli iseniz ya da bekar ve ailesine karşı sorumlulukları devam eden bir Akrep burcu iseniz de kendi eviniz ile kök aileniz arasında kalabileceğiniz gündemler ortaya çıkabilir. Geçen sene başlayan aileniz ile ilgilenmeniz belki sağlıkları, belki emlak konuları belki de eski davalarınız varsa onlar masaya yatırılmaya devam edecek. Şanslı olduğunuz alan ise aşk hayatınız olacak. Yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Evli iseniz çocuk sahibi olmak için güzel bir süreçte olacaksınız. Hobilerinize zaman ayırmak sizi arada kaldığınız konulardan sıyırıp rahatlatabilecek etkinlikler arasında olacaktır. Yaratıcılığınızın arttığı bir zaman diliminde olacaksınız. Sonbaharda ise sağlık alanınız dikkat çekiyor. Kontrollerinizi aksatmayın, eski hastalıklar tekrar nüksedebilir. Vitamin ve mineral değerlerinizi ölçtürmeniz de fayda var. Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene diliyorum Sevgili Akrepler…

YAY; 2022 senesinin ilk 6 ayı sizler için çok önemli, bırakmanız gereken konu ve gündemler sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Ama bir yandan da yeni başlangıçlar yapma hevesiniz de devam edecek. Satürn transiti ise kuzenler, yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ile ilgili problemli konularınız var ise onları düzenlemek adına sorunları yüzeye çıkartmaya devam edebilir. Bu sene kuzen ve kardeşler arasındaki mevzularınızı çözerseniz gelecek senelerde kök aile alanınıza gelen Satürn transitini çok daha rahat atlatırsınız. Bu sene ev, emlak ve de evde tadilat gibi konularda şans sizden yana olacak. Taşınmayı düşünüyorsanız bu sene fırsat yakalayabilme ihtimaliniz var. Emlak fiyatları almış başını gitmiş evet ama Yaylar şanslıdır belki cazip bir emlak ve arsa bulma şansınız olabilir. Kariyer alanınızda yanınızda çalışanlar ile ilişkileriniz iyi olabilir. Onlardan destek alabilme ihtimaliniz var. Kronik bir sağlık konusu var ise güzel tedavi ile şifalanma sürecine de girebilirsiniz. Şifalanmak için korkularınızla yüzleşmek ve bilinçaltı kayıtlarınızı da temizlemek sağlık alanınıza pozitif katkı sağlayacaktır. Sonbaharda evlilik ve ortaklık alanınızda geçmişten kalan pürüzlü konular mücadele vermeniz gereken alan olacak. Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene diliyorum…

OĞLAK; Sevgili Oğlaklar kendinizi işle değil de bireysel olarak ifade etmeye hazır mısınız? Düğümler bu sene 5 ve 11.ci evinizi hareketlendirmeye geliyor. Yani çocuk sahibi olmak için şanslı burçlardansınız. Eğer bu konuyu bekletiyorsanız bu sene doğru zaman olabilir. Yaratıcılığınızda artış olacak. Bu da yeni hobiler ile kendinizi ifade etmeye başlamanıza olanak sağlayabilir. Sosyal çevre ise bu sene biraz sıkıntılı olabilir. Arkadaş çevrenizde kendinizi çok rahat hissetmeyebilirsiniz. Ve kendinizi daha çok aşk ve hobilere vermek isteyebilirsiniz. Satürn transiti ise bir yandan kişisel kaynaklarınızda ve maddi alanlarınızda sorumluluklarınızı arttırmaya devam ediyor. Çok açılmak değil de daha çok size elinizdeki kaynaklarınızı doğru kullanmanız yönünde baskı yapıyor olabilir. Sonbaharda günlük iş yükünüz artabilir. Kariyerde biraz mücadeleli ve pürüzlü bir zaman diliminde olacaksınız. Senenin son aylarında yoğun çalışma temposu sağlığınızı ihmal ettirmesin. Hiçbir şey sizden önemli değil 😊 Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene diliyorum…

KOVA; Satürn transiti size sorumluluk yüklemeye devam ediyor. Ne de olsa hayatınızı yeniden yapılandırmanızı istiyor. Bu yapılandırma her konuda sizi etkilemeye bu sene de devam edecek. Parasal kaynaklarınızı iyi yönetmeniz beklemediğiniz yerlerden gelen kazançlarınızı iyi değerlendirmeniz sizin yararınız olacaktır. Jüpiter Balık sizi nasıl olsa hallederim diyerek yarını düşünmeden yatırım yapma konusunda fazla iyimser hissettirebilir. Satürn’ün burcunuzda olduğunu unutmayın sonra sopası da sert olabiliyor ne yazık ki. Düğümler aile ve kökleriniz ile ilgili olarak gelişmeler getirebilir. Ailenizin yanında olmayı ve onlarla ilgilenmeyi kendiniz isteyebilirsiniz. Ve bu psikolojinize de iyi gelebilir. Ev ve arsa alma konusunda fırsatlar çıkabilir. Onları da değerlendirmek isteyebilirsiniz. Kariyer alanınızda birtakım değişimler ve patronlarınız ile ilgili gündemler sizi zorlayabilecek alanlar arasında. Aşk hayatınız sonbaharda hareketlenecek ve çocuklarınız var ise onlarla ilgili sorumluluklarda gündeminize gelebilir. Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene diliyorum.

BALIK; Oooo Balıklar bu sene fırsatlar yakanızı bırakmayacak😊 bu zamanı çok uzun süredir beklediğinizi biliyorum. Maddi kazançlarınızda artış olma ihtimalleri de çok yüksek. Lütfen aşırı iyimserlikle sizde altından kalkamayacağınız yatırımlara adım atmayın. Çünkü Satürn 12.ci ev transiti zaten hali hazırda sizi arada depresif ve yorgun hissettirmeye devam edecek. Özellikle bağımlılıklarınızı bıraktırma yönünde de çok fazla yüzleştirme yaşatabilir. Tüm bunların sizi ilerideki sürece taşımak ve güçlendirmek için olduğunu unutmayın. Düğümler bu sene kardeş ve yakın çevrenizden çok fazla destek alabileceğinizi ve güzel sözleşmeli işler yapabileceğinizi de gösteriyor. Yalnız medya alanında iseniz yol ayırımları olabilir. Eğitim konularında beklemediğiniz durumlar oluşabilir. Hukuk alanında davalı konularınızda ertelemeler olabilir. Uzak akrabalardan çok fazla haber alabilirsiniz. Sonbaharda ise emlak işleri ve kök aile de bu konuların gündemi var ise pürüzlü ve mücadeleli bir şekilde bu konular çalışmaya başlayabilir. Kısa bir süreç olduğunu unutmayın ve tüm sene açık olacağınız fırsatları yakalamaya bakın! Şimdiden hayallerinizin gerçekleştiği muhteşem bir sene diliyorum.

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