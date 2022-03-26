Merve Girgin

Moda haftalarının eski ritmine döndüğünü ispatlayan 2022 İlkbahar/Yaz sezonu, maksimalist tasarımlarla stil tercihlerimizi belirlerken pozitif dokunuşlarla modumuzu yükseltiyor.

Güçlü çizgi

Çizgiler her sezon olduğu gibi bu sezon da zamansız stilin öncülüğünü yapıyor. Yatay, dikey veya çapraz. Farklı yönlerden hayatımıza dahil olan çizgileri hem günlük stile hem de gece şıklığına uyarlamak mümkün. Tüm bir kombine hakim olması ise işi eğlenceli kılıyor.

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Geniş palet

Bu bahar koyu renklere veya nude tonlara yer yok! Olabildiğince renkli bir gardırop sizi sezonun en dikkat çekici ismi ilan edebilir. Kimileri için bu tür renkler riskli görünse de, gökkuşağının en canlı renklerini stilinize uyarlayarak tarzınızda farklılık katabilirsiniz.

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Anlam karmaşası

Günlük giyimin içine sızan plaj giyimi, bizi adeta güneşli yaz günlerine ışınlıyor. Mayolar, bikini üstleri, kroşe örgüden bluzlar, pareoyu andıran takımlar ve dalgıç kumaştan bluzlar, günlük hayatta plaj giyiminden esintiler göreceğimizin sinyallerini veriyor.

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Serbest bölge

Cut-out trendinin yükselişiyle beklenmedik bölgelerde beliren dekolteler, bu sezon out! Farklı form ve desendeki crop top ve büstiyerler ile karın kaslarınızı özgürce sergileyebilir, 2000’ler esintisi taşıyan düşük bel pantolonlarla iddianızı arttırabilirsiniz.

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Gece görüşü

Ardı ardına sıralanan davetler için kıyafet arayışındaysanız payetler, pullar ve simler imdadınıza yetişiyor. Tom Ford ve Dolce Gabbana bu ihtişamlı stili birden fazla parçaya taşırken Valentino ve Gucci imzalı gösterişli elbiseler, partinin yıldızı olmaya aday görünüyor.

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Çok yönlü

Asi motorcu stilini lüks modaya taşıyan markalar, deriyi alternatif tasarımlarla sofistike bir seviyeye ulaştırıyor. Geniş renk skalasıyla bahar enerjisini yansıtan deri modeller; elbise, ceket, crop veya etek gibi formlarda karşımıza çıkıyor.

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Sevimli takip

Bu sezon kıyafetlerinizin tamamlayıcı unsuru; sizi arkanızdan gizlice takip eden kuyruklar. Geçtiğimiz sezonun pelerin trendini minimal bir seviyeye taşıyan kuyruk detaylarıyla, hareketli bir stile sahip olabilirsiniz. Mekanlardan dramatik bir çıkış yapmaya hazırsınız diyebilir miyiz?

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Minimal mini

Yaz mevsiminin vazgeçilmezi etekler, daha da kısalamaz dediğiniz anda sizi şaşırtmayı başarıyor. Özellikle Miu Miu’nun kemerli düşük bel eteği, 2000’ler göndermesinde bulunarak sezonun en çok konuşulan parçası oluyor. Bacak dekoltesi sevenler için sezon resmen açıldı!

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Şeffaflık ilkesi

Teni direkt açmadan da seksi olunabileceğini kanıtlayan transparan tasarımlar, bu sezon hem cüretkar bir tavır hem de seviyeli bir şıklık sunuyor. Gucci, Christian Dior ve Giambattista Valli başta olmak üzere birçok marka, iç gösteren tasarımlarıyla radarımızda.

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Düşük çözünürlük

Stilinde minimalizmi benimseyenlerin seveceği türden bir sadeliğe bu sezon beyaz ile ulaşıyoruz. Bej, krem, pudra ve beyaz renklerin bütün bir kombini ele geçirdiği görünümler tenle kontrast oluştururken tek renk ile çabasız şıklığın anahtarını sunuyor