Merve Girgin

Soğuk kış havasını geride bırakıp güneşin tenimizi ısıttığı enerjik bir sezona girmek için hiç bu kadar hazır olmamıştık. Alışagelmiş güzellik rutininden çıkmak ve yaratıcı görünümler denemek için sezon defilelerinden ilham alıyoruz.

Zamansız kırmızı

İddialı bir makyaj için ille de dramatik bir göz makyajına ihtiyacınız yok. Tüm odağı dudaklarınızda toplayarak cüretkar bir görünüm elde edebilirsiniz. Bir döneme damgasını vuran mat ruj furyası da artık geride kaldı. Saten bitişli rujlar çok daha trend bir görünüm sunuyor. Keskin hatlı bir görünüm için dudak kalemiyle dudaklarınızı çerçeveleyebilirsiniz.

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Güneş faktörü

Bu sezon tüm odağı yanaklarda topluyoruz. Allıklarla yarattığınız tatlı pembelik adeta güneşten yanmışsınız etkisi yaratarak doğallığı ikiye katlıyor. Likit allıklar ciltle daha iyi bütünleşirken toz allıklar kalıcılığı arttırmanıza yardımcı olabilir. Farklı renk seçenekleri sunan allık paletleri ise her türlü makyaj görünümünüze uyum sağlayacak. Bu sezonun püf noktası ise allığı geniş bir açıyla uygulamak ve hatta göz kapaklarına doğru taşımak.

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Natürellik başrolde

Varla yok arası bir etki uyandıran doğal makyajlar hem doğal güzel – liği vurgulaması hem de minimal oluşuyla her sezon favorimiz. Do – ğal cilt dokusunun öne çıktığı bu görünümde cilt bakımını aksatma – mak önem taşıyor. Cildinizi iyice nemlendirdikten sonra sadece kapatıcı ile rton eşitliği sağlayabilir ardından makyajınıza geçebilirsi – niz. Sonraki adımda aydınlatıcı ile parlak bir etki yakalayın ve doğal tonlardaki rujunuzla makyajınızı tamamlayın. Açık pembe tonla – rındaki bir allık ile yüzünüze daha fazla canlılık katabilirsiniz.

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İddialı cazibe

Dramatik bir makyaj görünümünün anahtarı şüphesiz dumanlı bir göz makyajından geçiyor. Gözlerin ön planda olduğu bu görünümde cildin renk eşitsizliklerinden uzak olması ve kusursuz görünmesi oldukça önemli. Açık tonlardaki kahverengi bir farı katlanma bölgesine uygulayarak işe başlayın ve daha koyu tonlara yavaş yavaş geçiş yapın. Göz içine kalem çekerek iddiayı arttırabilirsiniz.

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Duş etkisi

Duştan yeni çıkmış gibi görünmenin sofistike versiyonunu sunan ıslak görünümlü saçlar, saç düzleştiricilerine veya şekillendiricilere gerek kalmadan bakımlı bir görüntü vadediyor. Doğru ürünleri kullanarak en iyi ıslak saç görünümüne sahip olabilirsiniz. Saçın doğal dokusunu korurken ürünlerin saç köklerine değmediğinden emin olun.

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Unicorn aşkına

Yüksek pigmentli farlarla yapacağınız renkli göz makyajları baharın enerjisini teninize taşıyor. Renkli farları ister tüm göz kapağına uygulayın ister ince uçlu bir fırça yardımıyla eyeliner etkisi yakalayın. Farların rengini daha da belirginleştirmek için far sürmeden önce far bazı sürebilirsiniz.

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Grafik efekti

Eğer eyeliner çekmekte zorlanıyorsanız daha yaratıcı ve kolay alternatifler için sizi sezon defilelerini keşfetmeye davet ediyoruz. Yükselen grafik eyeliner trendini yakalamak için Givenchy’nin göz altına taşıdığı çizgilerden veya Dior’un dramatik kuyruklu eyeliner’ından ilham alabilirsiniz. Likit, gel veya kalem formlarından birini seçerek çizgilerinizi çekmeye başlayın.