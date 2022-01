2022 Grammy Ödülleri, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle resmi olarak ertelenmişti. Recording Academy ve CBS’nin ertelenmeye açıklaması “Omicron varyantını çevreleyen belirsizlik göz önüne alındığında, gösteriyi 31 Ocak’ta tutmak çok fazla risk içeriyor. Müziğin En Büyük Gecesini yakında açıklanacak olan gelecekteki bir tarihte kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”ifadelerini kullanarak ertelenmişti.

2022 Grammy Ödülleri, resmi olarak yeni bir mekanla birlikte gösteri için yeniden planlanmış bir tarih belirledi. Kayıt Akademisi, müziğin en büyük gecesinin Las Vegas’taki MGM Grand Garden Arena‘da kutlanacağını paylaştı. Bu, Grammy’lerin 1973’te Nashville, Tennessee’de gerçekleştiğinden bu yana ilk kez Los Angeles veya New York City dışında yapılacak.

The 64th #GRAMMYs have been rescheduled and will now be broadcast live from the @MGMGrand Garden Arena in Las Vegas on Sunday, April 3 on @CBS! ✨🎶 pic.twitter.com/Fidkbeyanm

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 18, 2022