Yazı Filiz Şeref

“2022 couple goals” arasında öne çıkanı hazırsanız açıklıyoruz: Bir örnek giyinmek! Geçmişin dalga konusu, yeni kuşak moda akımı olarak yükselişte.

Önce, yaz sonunda Megan Fox ve Machine Gun Kelly’nin aynı tişört altına deri pantolon giymeleri dikkatleri çekti. Olabilir, dedik! Yılın sonunda ise Don’t Look Up filminde izlediğimiz Jonah Hill ve kız arkadaşı Sarah Brady, Netflix’in bu çok ses getiren yapımının prömiyerinde birbirinin aynısı açık mavi Gucci takımı giyerek bize sinyali gönderdi; bir örnek giyinme modası sinsice yaklaşıyor! Prens Harry ve Meghan ise hemen arkalarından, yayınladıkları Noel kartındaki senkronize olmuş denim görünümleri ile bu gemiye atlarken, aktris Kate Hudson, Instagram’a eşiyle aynı giyindikleri fotoğrafları ekleyiverdi. Evet 2022 ilişki hedefi okun ucundaydı. Aynı giyinme modası yavaş yavaş kıyıdan açılmaya başlamışken sadece ünlüler cephesinde değil, sıradan çiftlerde de bu modanın yansımalarını görmeye başladık. Bu fikir sizin kulağınıza nasıl geliyor bilemiyoruz ama anne-kız ya da baba-oğul aynı giyinme trendi gibi, pek çok çiftin de bir örnek giyinmekten keyif aldığı bir gerçek olarak karşımızda duruyor!

Stil öncüsü vs. dalga konusu

Şu an popüler ve eğlenceli görünen bu trendi 23 yıl önce dünyanın en ikonik çiftlerinden David ve Victoria Beckham, Versace markasının bir partisinde deri Gucci kıyafetleri ile uygulamaya almışlardı. Genç sevgililerin bu adımı, o dönem örnek bir stil hareketi görünmekten çok öteydi. Geçtiğimiz aylarda Victoria Beckham Jimmy Fallon’ın The Tonight Show’una katıldığında bile bu fotoğrafların ortaya çıkması ve konuşulması, aslen öngörülü bu stil hareketine o zamanki bakışı özetliyordu. Beckham ise Fallon’ın bu atışını “O zamanlar gerçekten iyi bir fikir gibi görünüyordu. Modayı bilmiyorduk ve sadece eğleniyorduk, tam da olması gerektiği gibi” yorumuyla karşıladı. Bu arada çiftin oğulları Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz’in onların gençliğindeki stillerini güncelleyerek uyarladıkları sokak kombinleri de dikkatlerden kaçmıyor.

2001 yılında ise dönemin en sevilen çiftlerinden Britney Spears ve Justin Timberlake Amerikan Müzik Ödülleri’nde baştan aşağı denim giyinerek Beckham’ları tamamlayıcı bir yaklaşım sergiledi. Muhtemelen onlar da benzer düşünce ile aynı eğlence modelini uygulayan genç ve saf aşıklardı. Bu modadan bahsedince Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 2014 BAFTA töreninde giydikleri takım elbiselerine değinmeden olmaz. Jolie’nin Saint Laurent, Pitt’in Valentino takımı ile boy gösterdiği an öyle klasman dışıydı ki, o dönemin en iyi kırmızı halı görünümlerinden ilan edilmesi elbette kaçınılmazdı. Peki, ikon çiftler denilince Kate Moss ve Johnny Depp’in sık sık karşımıza deri ceketlerle çıktıkları stil coşkusu unutulur mu?

Evet milenyumun başlangıcında beliren bu trend, kırmızı halının ve birkaç ikon çiftin stil radarında yer almasının ötesine geçemedi; ancak son zamanlarda çiftler bir örnek giyinmeyi yaratıcı bir stil hareketi olarak görüyorlar. Bir bakıma başarılı, iyi giden ilişkilerini senkronize olan tarzları ile kutluyorlar. Bu moda bir yandan da son yıllarda yükselen genderful yani cinsiyetsiz moda akımına sağlam bir gönderme yapıyor. Son dönemde pek çok tasarımcı tarafından da desteklenen unisex koleksiyonlar, bu eğlencenin tasarımcılar tarafından da körüklenmesi anlamına geliyor. Anlaşılan, şu sıralar tasarımcılar kıyafetlerinin cinsiyetsiz olduğunu göstermek istiyor, çiftler de bu moda akımından ilişkilerindeki senkronizasyonu göstermek adına faydalandıkları bir noktadalar… Bakalım 2022’de en başarılı “ikiz” görünüme hangi ünlü cephesinden başarılı bir stil hamlesi gelecek?