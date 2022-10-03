Milano Moda Haftası her zaman bir moda aktivitesi yuvasıdır ve İlkbahar 2023 gösterileri de bir istisna değildi. Sokaklarda dolaşırken ya da ön sıradaki koltuklarında kameralara poz verirken, şehrin şık gösteri tutkunları, ileriye dönük görünümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Tabii ki, günlük programın büyük etkisi oldu. Diesel’in pist şovu 5.000 kişilik heyecanlı bir kalabalığı kendine çekerken, Fendi şovu katılımcıları sokaklar için daha sofistike bir yaklaşım benimsedi. Bu tarz belirleyiciler herhangi bir gösterge ise (ki öyle olduğunu düşünüyoruz), o zaman baştan ayağı denim görünümler , coşkulu katmanlar, kargo pantolonları ve motorcu şıklığı bu sezonun etkili elemanları olacaktır.

Şık, zarif kıyafetlerden cüretkar ve yapısız parçalara kadar, işte en sevdiğimiz Milano Moda Haftası İlkbahar 2022-23 sokak stili görünümlerinden bazıları:

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İlayda Yaslan

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