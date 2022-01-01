2021‘in sona ermesine saatler kala, Instagram‘da 2021 yılında en çok beğeni alan gönderileri sizin için derledik.
1) Christiano Ronaldo’nun babalık duyurusu
Ünlü futbolcunun baba olduğunu duyurduğu paylaşım, 32 milyondan fazla beğeni aldı.
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2) Ariana Grande’nin evlilik duyurusu
Ünlü şarkıcının evlendiğini duyurduğu fotoğrafı 26 milyondan fazla beğeni aldı.
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3) Kylie Jenner’ın hamilelik duyurusu
Stormi adlı bir kızı olan Kylie Jenner‘ın, ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurduğu video, 24 milyondan fazla beğeni aldı.
4) Billie Eilish’in sarı saçları
Dünyaca ünlü şarkıcının sarı saçlarıyla yaptığı paylaşım, 23 milyondan fazla kişi tarafından beğeni aldı.
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5) Lionel Messi’nin PSG transferi
Ünlü futbolcunun, yeni transfer olduğu takımı duyurduğu paylaşımı 22 milyondan fazla beğeni aldı.
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