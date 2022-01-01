2021‘in sona ermesine saatler kala, Instagram‘da 2021 yılında en çok beğeni alan gönderileri sizin için derledik.

1) Christiano Ronaldo’nun babalık duyurusu

Ünlü futbolcunun baba olduğunu duyurduğu paylaşım, 32 milyondan fazla beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi

2) Ariana Grande’nin evlilik duyurusu

Ünlü şarkıcının evlendiğini duyurduğu fotoğrafı 26 milyondan fazla beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Ariana Grande (@arianagrande)’in paylaştığı bir gönderi

3) Kylie Jenner’ın hamilelik duyurusu

Stormi adlı bir kızı olan Kylie Jenner‘ın, ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurduğu video, 24 milyondan fazla beğeni aldı.

4) Billie Eilish’in sarı saçları

Dünyaca ünlü şarkıcının sarı saçlarıyla yaptığı paylaşım, 23 milyondan fazla kişi tarafından beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör BILLIE EILISH (@billieeilish)’in paylaştığı bir gönderi

5) Lionel Messi’nin PSG transferi

Ünlü futbolcunun, yeni transfer olduğu takımı duyurduğu paylaşımı 22 milyondan fazla beğeni aldı.