Arama motoru Google, 2021‘de en çok arananların listesini yayınladı.

Haberlerden yiyeceklere, oyunlardan filmlere hangi kategoride en çok nelerin arandığını açıklayan Google‘da, 2021‘de küresel olarak en çok aranan film, dizi ve şarkı listesi ise şu şekilde:

2021’de dünyada en çok aratılan 5 film:

1) Eternals

2) Black Widow

3) Dune

4) Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

5) Red Notice

2021’de dünyada en çok aratılan 5 dizi:

1) Squid Game

2) Bridgerton

3) WandaVision

4) Cobra Kai

5) Loki

2021’de dünyada en çok aratılan 5 şarkı:

1) Drivers License, Olivia Rodrigo

2) MONTERO (Call Me by Your Name), Lil Nas X

3) INDUSTRY BABY, Lil Nas X feat. Jack Harlow

4) Fancy Like, Walker Hayes

5) MAPA, SB19

Siz de aşağıdaki linkten, 2021 yılında küresel veya bölgesel olarak hangi kategoride en çok nelerin aratıldığını inceleyebilirsiniz.

https://trends.google.com/trends/yis/2021/GLOBAL/